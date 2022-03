Le président de l’Ukraine s’adressera aux parlementaires canadiens mardi

Il prendra la parole devant une séance conjointe des Communes et du Sénat, à la Chambre des communes.

Prononceront également une allocution : le premier ministre Justin Trudeau, les présidents du Sénat et de la Chambre, la cheffe de l'opposition officielle conservatrice, le chef du Bloc québécois, le chef du Nouveau Parti démocratique et un député du Parti vert.

C’est le leader en Chambre des libéraux, Mark Holland, qui en a fait l’annonce sur Twitter.

Le peuple ukrainien a fait preuve d'un courage extraordinaire en défendant leur pays contre l'invasion militaire injustifiable de Vladimir Poutine, écrit Mark Holland. Leur président, Volodymyr Zelensky, a été à l'avant-garde de la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la démocratie de l'Ukraine face à l'agression russe.

Comme les travaux aux Communes font relâche la semaine prochaine, le gouvernement et les partis d’opposition se sont entendus pour convoquer les députés et les sénateurs, sans toutefois engendrer une reprise officielle des travaux.

Justin Trudeau a invité le président Zelensky plus tôt cette semaine à s’adresser au Parlement du Canada. Les Canadiens ont été inspirés par le courage et la résilience des Ukrainiens ainsi que par le leadership du président, et je sais qu’ils ont hâte de l’entendre directement.

Le président Zelensky a répondu positivement à l’invitation du premier ministre Trudeau. Le Canada est aux côtés de l’Ukraine, écrit-il sur Twitter, nous le percevons chaque jour.

L’allocution du président ukrainien aux Communes, alors que son pays se bat pour repousser l’envahisseur russe, peut faire penser au discours que Winston Churchill a livré aux parlementaires canadiens le 30 décembre 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale.

Le premier ministre britannique avait à l’époque remercié le Canada pour sa contribution magnifique à l’effort de guerre .

On s’attend à ce que, mardi, Volodymyr Zelensky remercie le Canada pour son aide humanitaire et son envoi d’armes létales et non létales. Mais il reviendra sûrement à la charge pour demander la création d’une zone d’exclusion dans l’espace aérien ukrainien.

Une demande que l’OTAN a rejetée plus tôt cette semaine.