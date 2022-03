Victimes de discrimination, ils se mettent à la lutte pour reprendre confiance en eux

Daniel Jerome, alias Daniel Mayhem, est en collants noirs sur le ring du Back Alley Nightclub de Calgary. Avec un air menaçant, il insulte son adversaire et le public.

Depuis plus d'un an, celui qui travaille dans un 7 Eleven s'est dévoué corps et âme à la lutte. Ce sport-spectacle lui fait oublier ses traumatismes du passé.

Au secondaire, les élèves me harcelaient et m'intimidaient. Lors des cours de rugby ou de football, personne ne voulait jouer avec moi. La lutte m'a permis de prendre en main ma destinée et de me faire de vrais amis , dit-il.

La lutte est un divertissement combinant performances sportives et théâtrales. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Il a fallu du courage à ce Calgarien de 22 ans pour se lancer dans ce sport qu’il adorait regarder à la télévision. À ceux qui riaient de moi, je leur dis aujourd’hui que j’ai au moins réussi à suivre mes rêves. Dans 10 ans, ils seront dans une crise identitaire, moi pas .

Restaurer l'estime de soi

Daniel Jerome a suivi un entraînement payant à l’Académie de la lutte en Alberta, ouverte en 2020 par Otto Gentile, dans le milieu depuis 33 ans. Il a lancé ce projet pour offrir un lieu sans discrimination à ceux qui souhaitent monter sur un ring.

Depuis, une trentaine d'élèves ont passé la porte de sa salle d'entraînement. Certains ont eu des problèmes de drogues, d'alcool ou de santé mentale, alors que d'autres viennent de milieux défavorisés.

Avec ce sport, ils deviennent un personnage. Ils jouent un rôle pour s’amuser et distraire le public. Ça leur redonne confiance en eux , explique-t-il.

Après une carrière dans le hockey, Otto Gentile s'est tourné vers la lutte en 1988. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Après trois mois de formation, les élèves peuvent être payés pour participer à des combats avec l'Académie et entamer une carrière professionnelle.

Tout le monde, ici, est payé 50 $ minimum par événement , assure Otto Gentile, dans les coulisses du Back Alley Nightclub.

Une transgenre sur le ring

Ce soir-là, Eva Jones, alias EV, n’est pas sur le ring, mais à la technique. Cette Calgarienne de 38 ans s’entraîne trois fois par semaine dans cette discipline qu'elle qualifie plutôt de compétition athlétique.

Eva Jones a découvert la lutte lors d'un festival. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Le plus dur, c’était de trouver une école qui me correspondait. J’ai souvent été victime de discrimination parce que je suis transgenre , avoue Eva Jones.

Si ses amis la soutiennent, sa famille, elle, est absente à cause de ses choix de vie. Avec la lutte, Eva Jones a trouvé une nouvelle famille. J’ai appris à avoir confiance en moi et à être moi-même.

Le dernier à monter sur le ring, ce soir-là, est l’un des plus respectés. Bruce Rutter, alias Canadian Badass, étonne par sa taille. Cet Ontarien ne mesure que 140 cm et pratique ce sport depuis 16 ans.

Mon oncle, Little John, était un lutteur dans les années 1970 et 1980. Je suis ses traces. Aujourd’hui, c’est un métier à temps plein qui me permet aussi de donner des ateliers contre l'intimidation dans les écoles , dit-il, fièrement.

L’Académie de la lutte en Alberta organise huit événements par mois dans toute l’Alberta, en association avec CanAm Wrestling et Bikers are Buddies.