Éclosion de gastro-entérite à l’école primaire Jacques-Buteux

71 enfants sont restés à la maison, dans la journée de mercredi, ce qui représente près de 20 % des élèves.

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy rapporte que l'école procède à une grande désinfection des lieux. La fermeture de classe ou de l’établissement n’est toutefois pas envisagée.

Sans gestes barrières, les virus et bactéries reviennent

La Direction de la santé publique constate que le relâchement des mesures sanitaires facilite le retour de certaines infections.

La gastro est un virus qu’on excrète et qu’il faut ingérer. Si on porte un masque, on n’a pas accès à notre bouche aussi facilement [...], explique Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil à la Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ . Les élèves peuvent se contaminer comme ça en portant leurs doigts et leurs crayons à leur bouche.

La docteure ajoute que d’autres écoles ainsi que des résidences pour personnes âgées sont aux prises avec des éclosions de gastro-entérite.

« La situation est plus propice à la transmission de virus et des bactéries que vous connaissiez avant la pandémie » — Une citation de Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil à la Direction de santé publique du CIUSSS MCQ

Pour limiter la propagation du virus, Dre Marcoux-Huard rappelle aux parents qu’il faut attendre 24 heures après la fin des symptômes de son enfant avant de le renvoyer à l’école.

Avec les informations de Jonathan Roberge