Des voyageurs n’ont pas l’intention d’être freinés par le prix de l’essence

Après deux ans de directives sanitaires et de restrictions frontalières, voilà qu’ils se heurtent à une nouvelle embûche : la hausse brusque et importante des prix à la pompe.

Dans l’industrie du tourisme, la perspective d’un troisième été difficile a de quoi inquiéter. Le litre d’essence ordinaire a monté à 1,86 $ le litre, jeudi au Nouveau-Brunswick.

On va quand même voyager , soutient Yanick Mainville, de l'Office du tourisme de la Péninsule acadienne.

Il croit que, plutôt que de rester chez eux, les consommateurs vont s’adapter à leur budget.

Au lieu de partir deux semaines, ils vont peut-être partir une semaine et demie , dit-il.

Peut-être que s’ils vont dans des hôtels, ils vont sélectionner des hôtels avec des déjeuners inclus pour économiser sur le déjeuner , poursuit M. Mainville.

Au salon du véhicule récréatif, jeudi au Colisée de Moncton, le prix de l’essence était sur toutes les lèvres, mais ce n’était pas suffisant pour décourager les adeptes.

On reste à la maison depuis deux ans déjà , dit Gaia Dykerman, de l’Île-du-Prince-Édouard, qui ne compte pas annuler son voyage de deux mois avec sa tente-roulotte à Terre-Neuve, où l’essence a dépassé les 2 dollars le litre, jeudi.

On ne sait jamais ce que demain nous réserve. On ne conduira peut-être pas autant. On restera peut-être plus longtemps à un endroit. Mais, non, ça ne nous arrêtera pas , dit Gaia Dykerman.

« Si ça nous fait peur, on n’achèterait rien. On sortirait même pas », déclare Donald Landry. Photo : Radio-Canada

Un autre voyageur, Donald Landry, se compte chanceux d’avoir rempli le réservoir de son véhicule motorisé avant le début de l’hiver. Aujourd’hui, le plein lui coûterait 600 $.

Si ça nous fait peur, on n’achèterait rien. On sortirait même pas , philosophe-t-il.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano