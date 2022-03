Baleines noires : Pêches et Océans annonce les mesures pour 2022

Lorsque des baleines noires seront détectées, Pêches et Océans va à nouveau implanter des fermetures de zones de pêche saisonnières et temporaires dans le golfe du Saint-Laurent et la baie de Fundy.

Il y aura aussi fermeture des zones d’habitat.

L'organisme fédéral va également s'attaquer au problème des objets de pêche fantômes qui jonchent le fond de la mer et qui ont provoqué la mort de plusieurs baleines.

Pêches et Océans compte aider les pêcheurs à faire la transition vers des engins de pêche sécuritaires pour les baleines en 2023.

Depuis deux ans, aucune mortalité de baleine noire n'a été enregistrée dans les eaux canadiennes. Photo : Nick Hawkins

Transport Canada va continuer à imposer une limite de vitesse pour toute embarcation de plus de 13 mètres dans certains secteurs du golfe, où des baleines sont détectées.

Au cours des deux dernières années, le Canada a démontré que les humains et les baleines noires peuvent coexister avec succès , estime Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Joyce Murray, la ministre des Pêches et des Océans (archives). Photo : AFP

Cette année encore, six aéronefs surveilleront le trafic maritime, ainsi que la présence de baleines noires.

En mer, six planeurs sous-marins Slocum et des bouées Viking fourniront des données sur l’emplacement des baleines.

Les mesures liées à la gestion des pêches entreront en vigueur dès le 1er avril, à l’ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges dans la zone 12.

Les mesures de gestion de la circulation maritime entreront en vigueur, quant à elles, à partir du 20 avril. Elles resteront en place jusqu’au 15 novembre.

Les propriétaires de navires qui contreviendraient aux règles pourraient se voir imposer des amendes, selon la gravité de l’infraction, pouvant atteindre un maximum de 250 000 dollars.

Aucune mortalité de baleine noire n'a été répertoriée dans les eaux canadiennes au cours des deux dernières années. Selon les estimations, il ne resterait que 336 baleines noires de l'Atlantique Nord dans le monde.