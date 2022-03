Spotify et les principales étiquettes suspendent leurs activités en Russie

Du fait des nouvelles restrictions mises en place par les principaux fournisseurs de paiement, la majorité des utilisateurs et utilisatrices de Spotify Premium en Russie ne peuvent plus effectuer leurs paiements , a affirmé un porte-parole du numéro un mondial des plateformes audio.

Les comptes payants seront annulés si le paiement mensuel échoue et le compte sera automatiquement basculé vers notre service gratuit , a-t-il précisé dans une déclaration écrite.

Live Nation, Sony et des artistes se retirent

Mardi, Sony a annoncé qu’elle fermait ses bureaux en Russie. Warner Music et Universal Music l’ont imitée jeudi. Il s’agit des trois maisons de disques les plus importantes dans le monde.

La semaine dernière, le géant américain de l’organisation de spectacles Live Nation Entertainment a déclaré qu’il mettait un terme à la promotion d’événements en Russie, et qu’il comptait cesser de travailler avec tous les fournisseurs basés en Russie .

Mercredi dernier, Live Nation a indiqué sur sa page Twitter qu’il se joint au monde pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et applaudit tous les musiciens et musiciennes qui utilisent leur voix pour promouvoir la paix

Un message qui a trouvé écho auprès de nombreux artistes et groupes de musique, dont Green Day, My Chemical Romance, Björk, Iron Maiden, Louis Tomlinson, The Killers, Iggy Pop, AJR et Franz Ferdinand, qui ont tous annulé leurs spectacles prévus en Russie.

Le service gratuit de Spotify n’est pas concerné

Spotify n'a pas confirmé dans l'immédiat le nombre de personnes abonnées qu'il va perdre en Russie, mais selon le magazine Variety, il compte revoir à la baisse de 1,5 million sa prévision de membres payants à la fin du premier trimestre.

Le service gratuit reste cependant disponible pour permettre au flux mondial d'informations de continuer à circuler, indique le numéro un mondial des balados, soulignant que l'art et l'information sont des forces puissantes du bien .

Le groupe coté à New York avait déjà annoncé la semaine dernière la fermeture de ses bureaux en Russie et le retrait des contenus commandités par l'État russe de son site.