Des conservateurs de Québec comptent sur Jean Charest pour rallier le parti

Il y a déjà des gens qui nous contactent pour savoir comment ils peuvent devenir membres du parti , affirme Dominique Vien, ancienne députée libérale sur la scène provinciale.

Cette dernière siège maintenant à la Chambre des communes dans la circonscription de Bellechasse-Les Etchemin-Lévis. Regardez, on est dix députés actuellement au Québec. Avec M. Charest comme chef, aux élections, on va sortir pas mal plus de conservateurs, c’est certain , croit-elle.

Pour Dominique Vien, qui a appuyé M. Charest avant même l’annonce officielle de sa candidature, l’ancien premier ministre du Québec est la personne toute désignée pour rassembler les forces vives du parti qu’elle a rejoint au cours de la campagne électorale de 2021.

Dominique Vien est la députée de Bellechasse—Les Etchemins—Lévis. Photo : Radio-Canada

Pour succéder à Erin O’Toole comme chef du parti, Jean Charest a déjà récolté les appuis de quatre élus de la région de Québec, sur six.

Les poignées de main

Un ancien adversaire sur la scène provinciale, Gérard Deltell, encense lui aussi cette candidature.

Il saura rassembler. Ça fait deux semaines que je le dis. C’est la personne toute désignée pour diriger le parti, et pour diriger le Canada , exprime le député de Louis-Saint-Laurent.

Il va rencontrer des centaines, des milliers de militants du [Parti conservateur du Canada] et ils vont le rencontrer et ils verront tout de suite qu’ils peuvent avoir confiance , poursuit M. Deltell.

Sa collègue à Ottawa va dans le même sens. À partir du moment où les gens ont un contact avec lui, ils sont sous le charme , soutient Dominique Vien.

Gérard Deltell de la circonscription Louis-Saint-Laurent (archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Poinlane

Faire dévier la campagne

Les députés ne croient pas que les allégations concernant l’octroi de contrats en échange de dons pour le Parti libéral du Québec viendront ternir la campagne de Jean Charest.

À la fin du mois de février, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a annoncé qu’elle mettait un terme à l’enquête Mâchurer.

La question de l’éthique, ce qu’il faut dire c’est que si après 8 ans de travail et 300 témoins rencontrés, si rien en est sorti, c’est qu’il faut tourner la page , estime Gérard Deltell.

Il a un bilan intéressant. Il s’est distingué dans sa gestion de la crise financière de 2008, il est le cerveau derrière le libre-échange avec l’Europe, il a une posture premier ministrable , fait valoir à son tour la députée de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis.

L'enquête Mâchurer portait sur de présumés liens entre l'octroi de contrats par le gouvernement du Québec, alors dirigé par le PLQ, à des entreprises en échange de versements dans les caisses du parti. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Appui de Sam Hamad

Sam Hamad ne cache pas son intérêt pour le retour de Jean Charest en politique, même si ça signifie qu’il devra se procurer une carte de membre des conservateurs pour la première fois.

Moi, je suis un libéral au fédéral. Mais maintenant, je sens que j’ai besoin de travailler pour faire élire M. Charest.

Pour l’instant, M. Hamad ne veut pas ouvrir la porte tout de suite à sa propre candidature, en vue d’être élu comme député à la Chambre des communes.

Mon premier objectif est de travailler pour que Jean Charest devienne chef , prévient-il. Après, on verra.

Sam Hamad, qui a été notamment responsable de la Capitale-Nationale dans le gouvernement Charest, considère que l’ancien premier ministre a légué de grandes choses pour la région, comme les démarches menant à la construction du Centre Vidéotron .

« C'est le dirigeant qu'il nous faut pour se sortir de la pandémie. » — Une citation de Sam Hamad

L'ancien ministre libéral, Sam Hamad, en entrevue à Radio-Canada, jeudi. Photo : Radio-Canada

Adversaires dans la course

Le député Pierre Poilievre, de la circonscription de Carleton en Ontario, est entré dans la course bien avant Jean Charest. Il est reconnu comme étant un candidat plus à droite sur l’échiquier politique.

M. Poilievre peut déjà compter sur l'appui d’une trentaine de députés depuis son annonce au début du mois de février.

La députée Leslyn Lewis a aussi confirmé qu'elle était de la course, ainsi que Roman Babe, un député provincial en Ontario.

Concernant M. Charest, la professeure de sciences politiques au Collège militaire royal et à l'Université Queen's, Stéphanie Chouinard fait remarquer que la candidature de l’ex-premier ministre est une arme à double tranchant .

Il est un premier ministre qui a su démontrer la loi et l’ordre et tenir les finances serrées, ce qui plaît généralement aux conservateurs. Mais, les allégations avec l’enquête Mâchurer, ça, ça peut aussi risquer de déplaire , poursuit-elle.

La professeure souligne que dans la grande région de Québec, et en fonction des appuis reçus, M. Charest pourrait faire un certain nombre de gains.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc