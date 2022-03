Le ministre Charette a rappelé avec une pointe d’humour sur Twitter qu’il avait annoncé en juillet le refus de Québec envers le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec à Saguenay.

La semaine dernière, j’ai fait l’erreur de déclarer mort quelqu’un qui ne l’était pas… Dans le cas de GNL, je peux vous confirmer le décès. J’ai même officié à ses funérailles! , a-t-il publié, en faisant tout d’abord référence au Gala Dynastie, où il avait déclaré par erreur que l’artiste Lamine Touré était mort.

Il répondait ainsi à un article du Devoir publié jeudi sur le regain d’intérêt envers le projet de GNL Québec.

Rappelons qu’après Québec, Ottawa a également fermé la porte au projet mené par GNL Québec au début du mois de février, en raison des impacts du projet sur l’environnement.

GNL Québec a néanmoins renouvelé son inscription au Registre des lobbyistes en février. L’évaluation d’impact de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada sur le projet de Gazoduq, pour la conduite de 780 kilomètres qui devait relier le nord-est de l’Ontario à l’usine de liquéfaction, demeure également toujours active.

Le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec était situé au port de Grande-Anse, à La Baie. Photo : Radio-Canada

Une diversification des sources d’énergie, selon GNL Québec

Depuis le début de l’invasion russe, des acteurs de l’industrie pétrolière et gazière de l’Ouest canadien, de même que le premier ministre albertain, Jason Kenney, ont appelé à relancer des projets d’exportation énergétiques, dont celui d’Énergie Saguenay, en raison de l’importante dépendance de l’Europe envers le gaz russe.

Le G7 a d’ailleurs appelé jeudi les pays producteurs de gaz et de pétrole à « augmenter leurs livraisons ». La veille, le premier ministre Justin Trudeau s’entretenait avec le chancelier allemand Olaf Scholz sur les chaînes d’approvisionnement entre les deux pays. Rappelons que les deux pays ont annoncé un partenariat énergétique au printemps dernier.

GNL Québec estime que son projet pourrait contribuer à diversifier les sources d’énergie de l’Europe, alors que les pays européens cherchent à réduire leur approvisionnement en gaz naturel russe.

Avec la récente décision de l'UE de réduire sa dépendance à la Russie, le Québec et le Canada peuvent l'aider à diversifier ses sources d'énergie et à remplacer des carburants plus polluants en exportant du GNL provenant de sources compétitives et responsables comme le projet carboneutre Énergie Saguenay alimenté à l'hydroélectricité , a indiqué le porte-parole de l’entreprise, Louis-Martin Leclerc, de l’agence Tact, dans une déclaration transmise par écrit jeudi.

GNL Québec rappelle que l’Europe faisait partie des marchés ciblés par le projet. Il est clair que la situation tragique en Ukraine exacerbe une crise énergétique qui a commencé l'été dernier en Europe et a malheureusement conduit à des niveaux record de consommation de charbon. GNL Québec avait d'ailleurs précisément expliqué lors du processus réglementaire ce risque géopolitique majeur pour l'Europe , a-t-il indiqué.

Lors du début des audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, à l’automne 2020, GNL Québec prévoyait une mise en opération de son projet en 2026.