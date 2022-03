Emplacement du futur hôpital de Gatineau, un enjeu électoral?

Les élections du Québec auront lieu le 3 octobre, mais déjà certains enjeux se dégagent en Outaouais. De passage dans la région, jeudi, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime a souligné que le système de la santé sera au cœur de la campagne électorale, particulièrement en Outaouais.

Une prédiction qui est aussi celle du président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, alors que l’annonce de l’emplacement du nouvel hôpital est très attendue.

On a un rendez-vous historique, actuellement, au niveau du positionnement du nouvel hôpital et j'espère que le gouvernement aura entendu le message. Mais même si le gouvernement ne choisit pas un site au centre-ville, ce n’est pas nécessairement la fin de la coalition, ça va justement nous revigorer davantage… Il y a des élections qui s’en viennent à l'automne, ce n’est pas quelque chose d’acquis, les citoyens vont retourner aux urnes… Donc à ce moment-là, on verra ce qu’on peut faire , a-t-il lancé, en marge du deuxième Déjeuner de la mairesse, événement où elle rencontre la communauté d'affaires, jeudi.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson (archives) Photo : Radio-Canada

Le projet de santé était sur toutes les lèvres, et notamment celles du président et fondateur de Brigil, Gilles Desjardins, en période des questions.

Ça nous prend notre hôpital au centre-ville pour tous les gens de l’Outaouais , a-t-il lancé, avant de s’adresser à la mairesse, France Bélisle. C'est à vous de convaincre le gouvernement [...] pour les générations futures.

La mairesse a assuré de son soutien, tout comme celui du conseil municipal, au choix d’un emplacement au centre-ville.

Le mairesse de Gatineau, France Bélisle, au Déjeuner de la mairesse, jeudi Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

J’y vois tout ce qui nous préoccupe comme communauté. [...] Je suis dans le même sens que vous et on a travaillé très fort [...] pour faire valoir les arguments du conseil qui sont aussi les vôtres , a-t-elle dit, expliquant que de nombreuses démarches ont été faites par les élus gatinois auprès du gouvernement et du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Mais même si l’écoute est là, elle confie n’avoir aucune idée d’où se trouvera le futur établissement.

Prendre le temps

Depuis des mois, les voix s’élèvent pour que le choix se fasse au centre-ville, a rappelé M. Bisson.

On a rarement vu une coalition regrouper autant d'individus d'autant d'acabits […]. On a été invité à discuter [...] et on a rarement vu un projet avoir un engouement , a-t-il indiqué.

Et il espère que ce message sera entendu. Si je dois faire un parallèle par rapport à ce qui s’est passé à Montréal [...] j’espère que le gouvernement sera assez ouvert d’esprit pour avoir entendu le message de la communauté. Parce que ce n’est pas uniquement le message de la Chambre de commerce, mais c’est l’ensemble des acteurs de la société civile qui s’est prononcé sur un site au centre-ville.

Mais M. Bisson estime que le gouvernement doit prendre son temps, pour aussi tenir compte de plusieurs paramètres.

Je pense que dans le domaine hospitalier, il y a une problématique en termes d’employabilité, on a des hôpitaux qui n’ont pas assez de personnel dans la région. Un hôpital, ce n’est pas quelque chose que je vais mettre en chantier aujourd’hui puis, que je vais livrer dans six mois. C’est un projet qui va être réparti sur plusieurs années… J'entends le message du gouvernement actuel qui presse sur l'accélérateur pour que le projet s'active [...] mais il faut également régler la question de la main-d'œuvre.

Avec les informations de Nathalie Tremblay