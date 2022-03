Des stations-service craignent les vols d’essence avec la flambée des prix

Avec la flambée du prix de l'essence augmente la crainte que de plus en plus de clients quittent les pompes à essence sans payer.

Shawn Chaudhry, propriétaire du Parkdale Store and Auto Services à Leamington, en Ontario, a déclaré que cette semaine seulement, deux vols d'essence ont eu lieu à sa station.

Habituellement, nous avons un ou deux cas par mois, mais dernièrement, nous avons vu leur nombre augmenter. C'est probablement à cause de la hausse des prix de l'essence, car cela a des répercussions sur le pouvoir d'achat , explique-t-il.

Le prix du litre d'essence au détail a atteint des records au cours de la semaine dernière, grimpant à plus de 1,80 $ le litre dans des secteurs du Sud-Ouest de l'Ontario mercredi.

Le commerce de M. Chaudhry étant situé dans une petite ville, les clients peuvent faire le plein avant de payer. Ils peuvent également payer à l'avance.

La plupart des départs sans payer sont des erreurs honnêtes , estime-t-il, et la majorité des gens reviennent payer lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont fait. Mais parfois, il accuse des pertes.

Shawn Chaudhry, propriétaire d'une station-service à Leamington Photo : CBC

Il y a eu au moins 10 à 12 clients qui sont partis sans payer et ne sont jamais revenus, explique-t-il. La Police provinciale de l'Ontario m'a demandé si je voulais porter plainte, mais je ne voulais pas être aussi strict, parce que je crois qu'ils ont leurs raisons. Je pense que s'ils ont l'argent, ils reviendront me payer plus tard, c’est ce que j'espère , ajoute-t-il.

Pour décourager les vols, M. Chaudhry a installé des caméras, afin de filmer les plaques d'immatriculation de ceux qui s’échappent après avoir fait le plein.

Le mieux que l'on puisse faire, c'est être plus vigilant et faire plus attention, mais il n'est pas possible d'arrêter ces vols à 100 %.

Des milliers de vols chaque année

Ces clients qui se dérobent sans payer sont un problème constant pour les propriétaires d'entreprises qui fournissent du carburant, selon l'Association des dépanneurs de l'Ontario.

Dave Bryans, le directeur général de l’organisation, explique qu’environ 21 000 vols d'essence ont été perpétrés dans la province l'année dernière, soit avant la flambée des prix.

Il est certain qu'à mesure que le prix de l'essence augmente, davantage de personnes se sauvent sans payer et cela nuit aux stations-service familiales de l'Ontario, car elles doivent absorber les pertes , estime-t-il.

Une station-service familiale gagne 7 ou 8 cents par litre. Si quelqu'un part avec 70 dollars d'essence, il lui faut toute la semaine pour récupérer son bénéfice , précise-t-il.

M. Bryans veut que tous les clients soient obligés de payer avant de pouvoir faire le plein.

Un projet de loi qui va dans ce sens a été proposé en 2020, le projet de loi 231 visant à protéger les Ontariens et Ontariennes en renforçant la sécurité dans les stations-service pour empêcher le vol d'essence à la pompe. Ce dernier a passé deux lectures et a été envoyé à un comité permanent où il est mort lorsque le gouvernement a été prorogé.

Il suffit que quelqu'un, un jeune enfant ou quelqu'un d'autre, soit à nouveau tué par quelqu'un qui s'enfuit en voiture pour que la discussion prenne une autre tournure , estime M. Bryans.

En 2012, un pompiste de 44 ans est mort en essayant d'empêcher un homme de partir sans payer son carburant.

Avec les informations de CBC