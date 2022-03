Glaucome : des traitements toujours plus innovants au CHU de Québec

Le glaucome, cette maladie qui peut entraîner la perte de la vue, se traite de mieux en mieux. La recherche a permis ces dernières années de mettre au point des interventions chirurgicales moins lourdes et plus précises. Certaines sont proposées au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec.

Kahook, iStent, Preserflo sont les noms de ces opérations dites minimalement invasives qu’un patient peut subir au Centre hospitalier universitaire CHU de Québec.

Pour la première, le chirurgien se sert d’un petit couteau à double lame; pour la deuxième, l’utilisation d’un drain minuscule inséré dans l'œil aide à faire baisser la pression oculaire; pour la troisième, l’implant posé est invisible à l'œil nu.

C’est vraiment de la microchirurgie dans tous les cas , révèle la Dre Catherine Baril, ophtalmologiste spécialiste en glaucome chirurgical au Centre hospitalier universitaire CHU de Québec.

Aucune douleur

Les Preserflo sont pratiquées à l’hôpital du Saint-Sacrement depuis fin 2021. Une quinzaine seulement ont eu lieu jusqu’à présent. Denise Barbeau est l’une des premières à avoir bénéficié de cette technologie, en janvier, et elle en garde un bon souvenir.

On ne sent rien. Quelques fois, la Dre Baril me disait ça peut faire mal. Ça ne faisait pas mal. Je n’ai vraiment eu aucune douleur pendant l’opération. Après l’opération, non plus.

Pour soigner son glaucome, Denise Barbeau s'est vue prescrire des gouttes et des pilules. Mais ces traitements n'ont pas marché. Photo : Radio-Canada

Quand elle a su en quoi consistait l’intervention, elle avoue avoir été impressionnée .

Mais je me disais que c’était mieux que de ne pas voir. Je ne voulais pas perdre ma vue, j’en ai besoin , assure cette grand-mère calme et manuelle qui dans ses temps libres aime cuisiner et faire des créations en vitrail.

Sur Nicole Leclerc, la Dre Baril a pratiqué une Kahook. Compte tenu de son glaucome, c’était la plus appropriée. Cette seconde patiente est tout aussi satisfaite.

Ça apporte un soulagement de savoir que ton glaucome est contrôlé. Pas guéri, mais contrôlé.

C'est lors d'une consultation chez son optométriste que Nicole Leclerc a découvert qu'elle avait un glaucome. N'ayant aucun problème de vue, aucune douleur aux yeux, elle n'y pensait pas. Photo : Radio-Canada

Bientôt réversible?

La Dre Catherine Baril insiste sur cette nuance. Le glaucome est une maladie chronique qu’on ne peut pas guérir, mais qu’on peut stabiliser. Si le patient a perdu une partie de son champ de vision, on ne peut pas lui redonner ce qu’il a perdu.

Ceci étant, au vu des avancées de la science, tous les espoirs sont permis. La recherche tente maintenant d’inverser ce caractère irréversible de la maladie. J’espère dans ma carrière être capable de voir ça.

La Dre Catherine Baril rappelle que plusieurs facteurs provoquent un glaucome. L'âge en est un : plus on est vieux, plus le risque est important. Photo : Radio-Canada

La Société canadienne d’ophtalmologie rapporte que le glaucome est la deuxième cause de cécité chez les Nord-Américains âgés et que plus de 400 000 Canadiens vivent aujourd’hui avec la maladie.

Cette dernière est d’autant plus pernicieuse qu’à ses débuts, elle ne s’accompagne d’aucun symptôme. C’est quand vous en avez que votre glaucome est à un stade avancé, voire sévère , souligne l’ophtalmologiste du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec.

Dans une optique de prévention, il est donc important de faire régulièrement contrôler sa vue auprès d’un médecin spécialiste.