Des initiatives se mettent en place pour accueillir des réfugiés ukrainiens

Au moment où des images d'évacuations d’Ukrainiens font le tour de la planète et que des réfugiés se heurtent à des délais administratifs très longs pour avoir accès au Canada, le gouvernement Trudeau a annoncé jeudi 117 M$ supplémentaires pour accueillir plus rapidement ceux qui fuient la guerre.

Des initiatives personnelles pour Julie Dufour

À Saguenay, la mairesse Julie Dufour mise sur les initiatives personnelles pour accueillir des réfugiés.

Je pense qu'on est ultradémocratique, je pense que tout le monde a le coeur à la bonne main. On aura des réunions là-dessus, on en jasera , a-t-elle répondu jeudi.

La veille, elle avait été interpellée à ce sujet par le conseiller municipal Marc Bouchard, membre de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), lors de la séance extraordinaire du conseil municipal. Il faisait référence à une liste de 14 municipalités prêtes à accueillir des réfugiés préparée par l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Julie Dufour avait rétorqué qu'il s'agissait d'une vieille liste et que l'administration précédente n'avait rien fait pour s'y ajouter.

Un groupe local de solidarité annoncé vendredi

De son côté, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, souhaite tendre la main aux Ukrainiens.

Il y a des gens à Jonquière qui s'étaient mobilisés déjà pour des réfugiés syriens en 2017. Mais il y a encore beaucoup de volonté de manifester sa solidarité envers le peuple ukrainien. Et c'est ce qu'on va faire demain. On va annoncer une belle initiative , a-t-il indiqué.

Sylvain Gaudreault présentera en effet vendredi à 10 h la formation d’un groupe local de solidarité envers l’Ukraine. Le député fédéral de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, sera aussi présent à la conférence de presse, lui qui est porte-parole du Bloc québécois sur les questions d’immigration et de réfugiés.

Sylvain Gaudreault tiendra une conférence de presse vendredi matin avec Alexis Brunelle-Duceppe. Photo : Radio-Canada

Une rencontre au Lac-Saint-Jean

De leur côté, les principales villes du Lac-Saint-Jean ont tenu une première rencontre mercredi pour voir de quelle façon elles pourraient accueillir des réfugiés ukrainiens.

L'initiative du maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, soulève toutefois toute la complexité de tels dossiers. Il faut à la fois trouver des logements, des revenus et des services psychologiques pour les nouveaux arrivants, en plus d'avoir à surmonter les difficultés linguistiques.

Joan Simard prête à aider

Dans sa résidence de l'arrondissement de Chicoutimi, l'ancienne directrice du Centre d'aide aux familles de Bagotville, Joan Simard, exprime pourquoi elle souhaite accueillir des réfugiés dans sa maison.

Si je peux contribuer, puis donner un coup de main. Je voyais des personnes plus âgées qui devaient marcher puis je me disais : "Mais mon dieu, comment on peut aider ces gens-là aussi?" , a-t-elle lancé jeudi.

Elle se dit particulièrement touchée par la guerre après avoir rencontré une guide à Belgrade qui avait subi les bombardements lors de la guerre du Kosovo, à la fin des années 90, où les militaires de Bagotville étaient engagés.

Je me souviens comment la personne m'avait dit qu'elle avait été affectée avec ses enfants en disant : "Bien nous, on n'est pas responsables de ce que nos dirigeants décident" , a-t-elle enchaîné.

Elle a tout ce qu'il faut pour accueillir une mère avec ses enfants. Elle s'est donc inscrite sur le site qu'un avocat de Québec a mis en ligne pour trouver des logements aux Ukrainiens en exil.

Le fait d'avoir été directrice d'un centre de ressources pour familles militaires fait en sorte que je connais aussi plein de ressources. Je pourrais peut-être demander à la Base de Bagotville d'avoir un intervenant psychosocial bilingue , a poursuivi celle qui a aussi été présidente du conseil d’administration du Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi.

D'après un reportage de Gilles Munger