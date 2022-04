Paupières sous la pluie, de Suzanne Lantagne

Qui suis-je?

Je suis née à Coaticook, dans les Cantons-de-l’Est. J’ai grandi dans plusieurs villes du Québec : Coaticook, Sherbrooke, Montréal, Drummondville, Trois-Rivières et Châteauguay. Je suis à Montréal depuis l’âge de 19 ans.

Actrice, metteuse en scène, autrice et professeure, je me suis intéressée d’abord à la création visuelle et j'ai étudié en communication. Je me suis engagée dans la pratique théâtrale et me suis associée à des artistes du corps. J'ai créé et mis en scène de nombreux spectacles originaux. J'ai joué à Montréal et en tournée au Canada, au Mexique et en Europe. J'enseigne le jeu, le mouvement et le masque au Conservatoire de Montréal depuis 30 ans. L’écriture fait partie intégrante de mon parcours; j'ai publié quatre recueils de nouvelles à L'instant même, j'ai rédigé des articles sur le jeu et je travaille en ce moment à un roman inspiré de Gênes.

Ma nouvelle en quelques mots

La narratrice cherche une histoire en fermant les yeux. Il pleut. Un homme attend une femme. Ils se rejoignent pour s’aimer en secret. Personne ne saura jamais.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je me suis inspirée du climat et de la lumière du Vieux-Montréal, des sensations qu’ils me procurent. Les personnages sont une sorte de prolongement de l’ambiance du lieu. Je les ai observés en laissant les corps et les paroles guider le déroulement de l’histoire.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Je ferme les yeux. Pas littéralement. Je plonge en moi et je perçois autrement. Je prends conscience de ma position tordue sur la chaise, de la détente de ma main gauche, de l’impatience de la droite. J’entends le son sur la page. Le papier blanc qui se couvre de signes. Vient-il de cette simple conscience, le texte? Comment naissent les livres? Et les vérités? Dans un presque silence. Cette présence. Il était une fois une princesse. Il était une fois un sanglier, un vilain cochon sauvage qui frappait de ses pattes le sol du pâturage, choqué d’être si laid. Il était une fois des jeunes gens qui se réunissaient pour faire du théâtre. Me perdre dans un brin d’herbe, dans le vent qui couche les champs, dans le regard d’un homme, le passage d’un train, le vol d’un jet. » — Une citation de Extrait de Paupières sous la pluie, de Suzanne Lantagne

