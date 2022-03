La vitesse maximale réduite à 50 km/h à l’est de la Fromagerie des Basques

Plus précisément, le secteur touché s'étend du Musée du St-Laurent, qui se situe dans une ancienne grange du côté nord de la route, au début de la zone près de la fromagerie pour laquelle la limite de vitesse permise était déjà de 50 km/h.

Cette nouvelle réduction est donc imposée sur une courte distance de 350 mètres, mais s'ajoute au problème général du secteur où de nombreux ralentissements de circulation ont été observés depuis quelques années.

Le ministère des Transports a aussi étudié la possibilité de réduire la limite de vitesse imposée à l'ouest de la fromagerie, près de cette côte qui précède le pont de la rivière Trois-Pistoles, mais il a finalement abandonné cette option. (archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Le ministère des Transports avait également envisagé de réduire la vitesse maximale permise du côté ouest de la fromagerie, à l'approche du pont de la rivière Trois-Pistoles.

Par contre, comme l'explique un porte-parole du ministère, Jean-Philippe Langlais, cette option a été écartée.

Ça peut créer des problèmes obligeant les véhicules lourds à freiner avant de monter la pente qui est, somme toute, assez prononcée. Le fait de suivre un camion à une vitesse excessivement basse pourrait provoquer de l'impatience et des prises de risques du côté des automobilistes qui suivent à l'arrière. Entre autres, comme des dépassements dangereux , précise-t-il.

Le maire de Notre-Dame-des-Neiges, Jean-Marie Dugas, soutient que la Municipalité avait demandé au ministère que la limite de vitesse soit abaissée dans le secteur. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, où se situe la fromagerie, appuie les décisions du ministère des Transports.

En 2016, elle avait d'ailleurs réclamé que la limite de vitesse permise soit réduite dans le secteur.

Le maire, Jean-Marie Dugas, estime que la sécurité doit primer sur la vitesse de déplacement.

« Je suis un Matanais d'origine. Puis, quand j'arrive à Matane, il y a des lumières sur la [route] 132. [...] Et, la zone est à 50 km/h pendant beaucoup plus longtemps que ce qu'on a ici [à Notre-Dame-des-Neiges]. » — Une citation de Jean-Marie Dugas, maire de Notre-Dame-des-Neiges

C'est sûr que pour quelqu'un qui n'a pas de projet de s'arrêter dans le coin, c'est un petit peu fatigant et on ne s'attend peut-être pas à ça. Mais les gens sont habitués de passer ici maintenant... Et, on a demandé au ministère aussi de retravailler un peu la lumière de sorte qu'elle soit plus conviviale , poursuit M. Dugas.

Le maire de Notre-Dames-des-Neiges demande au ministère des Transports de rendre le feu de circulation aux abords de la fromagerie encore plus efficace pour améliorer la fluidité de la circulation. (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Ce secteur de Notre-Dame-des-Neiges et de Trois-Pistoles est le lieu de bouchons de circulation quelques fois par année, avec l'afflux de véhicules qui doivent, entre autres, s'arrêter en raison de la traverse piétonnière située près de la fromagerie.

D'après les informations de Denis Leduc