Yamana Gold prête à consulter les citoyens pour le projet minier Wasamac

Yamana Gold a ouvert un bureau de relations communautaires à Évain pour le projet minier aurifère Wasamac, afin de répondre aux préoccupations des citoyens. L’entreprise poursuit l’exploration minière du gisement, situé entre les quartiers Évain et Arntfield.

Ce gisement pourrait produire en moyenne 7000 tonnes de minerai par jour, selon la plus récente étude de faisabilité.

À titre de comparaison, le complexe minier LaRonde a également une capacité quotidienne de 7000 tonnes de minerai.

Donc quand même une usine d’une bonne ampleur, avec les infrastructures nécessaires autour : les bureaux d'ingénierie, les bureaux administratifs, le standard. L’ensemble des infrastructures pour les opérations va être situé à l’ouest de la 117 , précise Marc-André Lavergne, directeur des relations avec les communautés et des affaires externes.

Le bureau des relations communautaires de Yamana Gold, situé à Évain Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le gisement sera situé du côté est de la 117, près de l’intersection avec le rang des Cavaliers.

Une étude d'impact environnemental est en cours, et un Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est ensuite planifié en 2023.

Notre objectif, c’est d’obtenir les autorisations nécessaires au projet en 2024, si tout va bien, selon notre planification pour débuter la construction du site, au niveau des infrastructures en 2024, pour les premières onces qui seraient produites en 2026. Puis la production commerciale en 2027 , indique M. Lavergne.

Yamana Gold poursuit l'exploration du gisement. Photo : Gracieuseté de Yamana Gold

Un groupe de travail a aussi été formé l’an dernier afin d’informer les citoyens du projet et de ses possibles impacts.

Marie-Pier Bournival, représentante du groupe de travail pour les résidents du rang des Cavaliers, rapporte que les répercussions sur les propriétés avoisinantes et les éventuels recours juridiques font partie des principales inquiétudes.

Le manque de certitude juridique quant à l’intégrité des infrastructures. Si, par exemple, les opérations minières portent préjudice à ma propriété [...] est-ce que le fardeau de la preuve va reposer sur mes épaules? Est-ce que je vais être obligé de moi-même entreprendre des démarches judiciaires contre la minière? C’est une des grandes préoccupations qu’on entend beaucoup , indique Mme Bournival.

Yamana Gold prévoit que le gisement sera situé à l'intersection du rang du Cavalier et de la route 117. Photo : Gracieuseté de Yamana Gold

Les effets sur la qualité et la quantité d’eau disponible préoccupent aussi la population avoisinante.

On a tous des puits. Alors évidemment c'est une préoccupation qu'on a. Est-ce qu'il va y avoir des dommages au niveau des infrastructures. On parlait des maisons, mais ça inclut aussi les fosses septiques et les puits artésiens que l'on peut avoir , ajoute Marie-Pier Bournival.

Elle estime que les échanges avec la minière avancent graduellement.

Il y a quand même une bonne communication qui est établie avec l’équipe du projet Wasamac, donc ça, c’est vraiment positif. Par contre, au niveau de la compréhension de ces préoccupations, je pense que ça demande énormément d’ajustements de part et d’autre , pense-t-elle.

Marc-André Lavergne a bon espoir que les conclusions du BAPE permettront au projet d’aller de l’avant.

L’ouverture du bureau de relations communautaires, le groupe de travail mis en place, d’adapter le projet en fonction des préoccupations, de travailler des ententes de collaboration, des ententes de cohabitation, ça permet d’amener le projet à un niveau d’acceptabilité qui va simplifier le processus de consultation et de BAPE , dit-il.

Le bureau des relations communautaires sera inauguré le 24 mars.