Manifestation hebdomadaire à Calgary  : un quartier veut plus de rigueur de la police

Les résidents et les entreprises du quartier Beltline, près du centre-ville de Calgary, demandent une intervention plus rigoureuse de la police pour contrôler les manifestations hebdomadaires contre les mesures sanitaires qui s'y déroulent.

Nous attendons du [Service de police de la Ville de Calgary] qu'il fasse appliquer les règlements municipaux, a fait savoir le président de l’Association des voisinages de Beltline, Peter Oliver. [La police doit] gérer ces manifestations et les déplacer à un endroit où elles seront moins dérangeantes et menaçantes pour les résidents et les entreprises.

Des milliers de personnes continuent de se présenter chaque week-end pour manifester contre les mesures de santé publique dans le centre-ville de la métropole albertaine. L’Alberta a néanmoins levé la quasi-totalité de ses restrictions le premier mars.

Bien honnêtement, ce que nous observons actuellement n’est pas si différent des événements [qui se sont] passés à Ottawa , a affirmé Peter Oliver.

Des résidents ont commencé à maintenir l’ordre et la sécurité de leur propre moyen et la tension peut augmenter rapidement dans ce genre de circonstance , ajoute-t-il.

Des motivations difficiles à cerner

Le conseiller municipal pour le quartier électoral 8, qui représente le secteur de Beltline, Courtney Walcott, a souligné sa difficulté de comprendre les demandes des manifestants au fil du temps.

C'étaient les mesures sanitaires dans la dernière année, mais nous voici maintenant dans une province où il n'y en a aucune. Et malgré tout, ils continuent, a indiqué le conseiller municipal. La ligne d’arrivée a tellement bougé que plus personne ne sait quel est le but de tout ça dorénavant.

Des entreprises ont été victimes de harcèlement, car elles imposent le port du masque, selon Peter Oliver. L'accès à certains commerces a également été bloqué, a témoigné le président de l’Association de voisinage de Beltline.

Des contre-manifestants ont été ciblés par une bombe fumigène, en plus d’autres actes d’intimidation.

Manifestations légales

La police a tenu une rencontre à porte close mardi avec le conseil municipal de Calgary afin de présenter leurs tactiques de maintien de l’ordre pour prévenir tout dommage matériel ou physique.

Le chef du service de police, Mark Neufeld, comprend les frustrations des résidents de ce quartier de Calgary, mais ces manifestations sont légales, bien que dérangeantes, souligne-t-il. La police ne prévoit pas utiliser de mesures plus fortes pour faire respecter la loi lors de la manifestation prévue cette fin de semaine.

La réalité est qu’ils ne bloquent pas et n’occupent pas [le quartier], a noté le chef de police. Nous mettons notre énergie à rester connecter avec les résidents du quartier Beltline et ses entreprises pour comprendre qu’elles sont leurs plus grandes inquiétudes.

Il a révélé ne pas avoir reçu beaucoup d’appels de citoyens signalant des agressions physiques ou un sentiment d’insécurité en lien avec les manifestations. La majorité des plaintes proviennent, selon lui, des médias sociaux et se font après les événements ce qui leur laisse peu de marge de manoeuvre.