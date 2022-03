Le festival de documentaires Vues sur mer opte pour le retour en salle

Avec l’allégement des mesures sanitaires, on a fait le choix d’y aller uniquement en salle cette année et de ne pas avoir de volet en ligne. Cela pouvait favoriser un rayonnement plus grand partout au Québec, mais la mission première est de faire vivre le cinéma en salle , justifie Maxime Boucher, coprogrammateur du festival.

Le rendez-vous de cinéma proposera aux festivaliers l'exploration de nombreux thèmes sur le grand écran. Ça va de la coopération, de l’entraide, de l’inclusion, des femmes à l’avant-scène, l’importance de l’art, la santé mentale, on aborde la mort aussi, la culture, le patrimoine, les valeurs, l'identité, la poésie, le rêve... , énumère M. Boucher, en ajoutant qu'il s'agit d' un programme assez diversifié .

Le réalisateur Hugo Latulippe, président du jury du festival, présentera son film Je me soulève, en compagnie de l’artiste Stéphanie Robert, qui co-signe le documentaire (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

Les cinéphiles seront invités à participer à des ateliers discussion à la suite des projections.

Plusieurs invités sont attendus et certaines rencontres seront proposées gratuitement au public. On va profiter de la présence de Hugo Latulipe pour faire un atelier discussion autour du documentaire et de sa filmographie, il y aura aussi un atelier donné par Carl Leblanc , précise le programmateur du festival.

Au total, le festival présentera 23 films documentaires, dont 11 courts-métrages et 12 longs-métrages.

Conscient du débat qui émerge dans le milieu culturel gaspésien en ce qui a trait à la parité dans la programmation, les organisateurs de Vues sur mer soulignent que l'équilibre est réussi puisque 11 films sont réalisés par des femmes. Les organisateurs affirment qu'il s'agit d'une préoccupation de longue date.

« Il faut laisser la place à une diversité de voix, c’est la nature même du documentaire. » — Une citation de Maxime Boucher, coprogrammateur du festival Vues sur mer

Les œuvres seront départagées par un jury présidé par le réalisateur, auteur et producteur Hugo Latulippe. Il sera accompagné des jurés Danielle Bissonnette, Jonathan Desjarlais, Caroline Farley et Étienne Goudreau Lajeunesse.

Les meilleurs films seront récompensés selon la catégorie humaniste, gaspésienne, court-métrage, coup de cœur du jury ou encore le grand prix. Le public sera lui aussi invité à voter pour son film coup de cœur.

Avec les informations de Marie-Claude Tremblay