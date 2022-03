Le racisme anti-Noirs est systémique dans les écoles ontariennes, dit un organisme

L’organisme Parents of Black Children déposera un rapport et 62 témoignages de victimes auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne pour demander l’ouverture d’une enquête sur le racisme anti-Noirs au sein du système scolaire de la province.

Nos enfants reviennent de l’école avec le syndrome de stress post-traumatique , dénonce Kearie Daniel cofondatrice et directrice générale de Parents of Black Children.

L’organisme fondé en 2019 s’est donné comme mandat de soutenir les jeunes élèves noirs victimes de racisme dans le système scolaire ontarien. Depuis sa création, il est venu en aide à plus de 216 familles à travers la province.

Son rapport tire ses conclusions de témoignages de familles ayant fait appel à ses services ainsi que de 150 soumissions anonymes faites par des employés du système scolaire ontarien.

Il indique entre autres que 50 % des familles qui ont fait appel à l’organisme entre septembre 2020 et février 2022 l’ont fait après avoir été victime de racisme anti-Noirs et que les enfants de 14 % d’entre elles étaient victimes de harcèlent raciste.

Le rapport dénonce également le fait que les familles noires sont plus souvent menacées de faire l’objet de plainte auprès d’agences de protection de l’enfance par certaines écoles, qui ont parfois recours à la police pour régler des incidents impliquant des enfants noirs.

Un phénomène répandu

Selon la cofondatrice et intervenante en chef de Parents of Black Children, Charline Grant, le racisme anti-Noirs touche toute la province.

Les données contenues dans le rapport montrent que peu importe où les familles vivent et leur statut socio-économique, les familles noires sont victimes d’abus systémiques au sein des conseils scolaires ontariens , affirme-t-elle.

Le Toronto District School Board, le York Region District School Board et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario CEPEO ) sont les conseils scolaires où le plus grand nombre de familles ont fait appel à l’aide de l’organisme.

Le rapport souligne également que les enfants de près du quart des familles qu’elle a défendu fréquentent des conseils scolaires catholiques.

Dans une déclaration par courriel, le York Region District School Board affirme prendre le racisme au sérieux et avoir mis sur pied une stratégie pour le contrer au sein du conseil.

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario CEPEO souligne quant à lui l'importance du bien-être de tous ses élèves et être lui aussi en train de mettre en oeuvre une stratégie en matière d'équité.

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario CEPEO tient à participer concrètement à l’atteinte de l’idéal visé par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne de l’Ontario pour faire de ses écoles des lieux où se construit le vivre ensemble bienveillant et inclusif , indique-t-il dans une déclaration par courriel.

Le Toronto District School Board n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Charline Grant ajoute que beaucoup de familles ont peur de dénoncer la situation parce qu’elles craignent les représailles.

Leurs enfants pourraient être pris à partie, pourraient recevoir de moins bonnes notes. [Les familles] pourraient se faire harceler et devoir changer d’école , dit-elle.

Le rapport indique également que seulement 35 % des employés ayant témoigné dans le cadre du rapport sont à l’aise pour faire part de leurs préoccupations concernant le racisme auprès de leur conseil scolaire, contre 24 % auprès de leur syndicat.