Le Salon du livre de Toronto de retour en présentiel

Le 29e Salon du livre de Toronto accueillera à nouveau les visiteurs en personne les 19 et 20 mars à l’Université de l’Ontario français. Les organisateurs ont retenu le thème « nos héritages » et prévu des spectacles, conférences et activités.

Le journaliste et romancier d’origine innue Michel Jean, l’écrivaine ontarienne Marguerite Andersen, la dramaturge et poète Mishka Lavigne et le musicien Njacko Backo font partie des invités de ce salon.

Natasha Kanapé donnera un spectacle au cours duquel se mêleront chansons, poésie et slam.

Plusieurs activités familiales sont au programme du samedi matin. Un midi poésie suivra.

Michel Jean est notamment l'auteur de « Kukum » et de « Tiohtià:ke ». Photo : Radio-Canada / Vincent Côté

La présidence d’honneur a été confiée à Anastasia Baczynskyj, qui dirige UNF Rare Books and Archive Collection, une organisation vouée à la préservation des livres ukrainiens rares.

Au moment où certains mettent en cause l’histoire, l’identité et même l’existence du peuple ukrainien, le livre est une arme redoutable contre l’obscurantisme et la folie guerrière a affirmé le président du Salon du livre de Toronto, Valéry Vlad, en exprimant la solidarité de son organisation avec le peuple ukrainien.

Un hommage sera rendu au professeur de lettres et éditeur Alain Baudot mort l’an dernier. Il a été président du Salon du livre de Toronto de 1998 à 2006.