Retour des bals de finissants : une saison à venir particulièrement occupée en Outaouais

Après deux ans d'absence, les bals de finissants pourront faire un retour en force, cette année. Le directeur national de santé publique par intérim, Dr Luc Boileau a donné son aval en point de presse, jeudi matin.

Quelques heures à peine après cette annonce, les préparatifs vont bon train dans la région. Malgré l'incertitude, plusieurs jeunes avaient déjà commencé leur magasinage, dans l'espoir qu'on leur accorde finalement le droit de célébrer la fin de leur parcours à l'école secondaire.

Moi, j'ai déjà acheté mes talons hauts, il me reste juste ma robe , lance Kassia Maharja, une élève de la polyvalente Le Carrefour. J'ai déjà commencé à regarder , confie quant à elle Aryana Smith. Je vais sûrement aller voir dans un magasin de robes et je regarde beaucoup sur les sites internet.

Dominique Lévesque, la propriétaire des Salons de la mariée Dominique Lévesque, explique que les adolescentes viennent habituellement acheter leur robe entre janvier et mars. Elle soutient que les clientes sont très enthousiastes et pétillantes d'excitation .

Mme Lévesque mentionne que, depuis la relâche, il y a eu vraiment un gros engouement au niveau des robes de bal . Elle estime d'ailleurs que la période de magasinage s'étendra jusqu'en mai, cette année.

« On suggère à toutes les clientes qui trouvent leur robe de ne pas attendre pour rencontrer la couturière, parce que ça prend du temps. » — Une citation de Dominique Lévesque, propriétaire des Salons de la mariée Dominique Lévesque

Pour ce qui est de la réservation des salles, les écoles sont déjà bien avancées. Renaud Dugas, le porte-parole et chef de service des relations de presse pour Loto-Québec, confirme recevoir plusieurs appels pour des réservations de dernière minute .

Habituellement, c'est des réservations un an, deux ans d'avance, là, c'est dernière minute et on a beaucoup de réservations, mais on s'ajuste , explique-t-il en entrevue. Les équipes sont prêtes et on a déjà plusieurs réservations en cours.

Selon lui, il ne reste déjà que quelques disponibilités, il faudra donc faire vite.

Pour la propriétaire de Liberty Limousine, Vanessa Legault, le printemps s'annonce occupé. Comme on a eu le feu vert, c’est sûr que le téléphone ne lâchera pas , indique-t-elle en entrevue.

Vanessa Legault, la propriétaire de Liberty Limousine s'attend, à être très occupée dans les prochaines semaines. Photo : Radio-Canada

La compagnie qui offre à la fois le service à Ottawa et en Outaouais compte plusieurs limousines, mais pourrait malgré tout ne pas arriver à répondre à la forte demande.

« On va être pas mal rempli, même peut-être avant le début juin. » — Une citation de Vanessa Legault, propriétaire de Liberty Limousine

La saison des bals commence dès la mi-mai, en Ontario, alors qu'il faut attendre la fin du mois de juin, au Québec. Pendant ces quelques semaines, on en fait des centaines et des centaines , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Marielle Guimond, Emmanuelle Poisson et Rémi Authier