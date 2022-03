Le syndicat des infirmières redoute la levée des restrictions au Nouveau-Brunswick

La présidente du syndicat, Paula Doucet, affirme qu’il est très préoccupant de voir ce nombre de travailleurs en isolement.

Selon des rapports des Réseaux de santé Vitalité et Horizon, 587 employés ne sont pas au travail actuellement. Par comparaison, Paula Doucet souligne que ce chiffre s'élevait à 386 lors du début du confinement en janvier. Le nombre d'hospitalisations est également similaire qu'en janvier, aux alentours de 100.

Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (archives) Photo : CBC/Tori Weldon

La situation est très fragile en ce moment, notre système de soins de santé dépend des travailleurs de la santé qui se présentent tous les jours pour fournir des services aux Néo-Brunswickois, et nous savons que cela a été de plus en plus difficile au cours de cette pandémie , dit Paula Doucet.

« La levée des restrictions ne signifie pas que la COVID est terminée, ça signifie simplement que nous devons être plus prudents lorsque nous sommes en public. » — Une citation de Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B.

Paula Doucet réitère que le personnel soignant est fatigué. Elle souhaite que la population continue d’être vigilante et de suivre certaines mesures sanitaires, telles que le lavage fréquent des mains et le port du masque pour les personnes plus vulnérables au virus.

De son côté, la Société médicale du Nouveau-Brunswick affirme qu’elle surveillera l’évolution de la situation au courant des prochaines semaines.

Le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, Dr Mark MacMillan, reste prudent.

Si nous constatons une forte augmentation des chiffres, nous devrons nous adresser au gouvernement et lui dire ce que nous constatons , prévient-il.

Les hôpitaux restent en phase d’alerte rouge

Vitalité et Horizon indiquent qu’ils restent en phase d’alerte rouge, même après la levée des restrictions lundi.

Il est important d’assurer la protection des personnes les plus vulnérables et des travailleurs de la santé. C’est la raison pour laquelle la levée des mesures sanitaires doit se faire de façon graduelle et prudente dans le système de santé , indique le Réseau de santé Vitalité par écrit.

Le Réseau de santé Vitalité a indiqué que la phase d'alerte rouge sera maintenue, même si les restrictions seront levées lundi. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Les visites sont toujours interdites dans tous les hôpitaux de la province. Les patients et les personnes de soutien désignées devront encore répondre aux questions en lien avec la COVID-19 en entrant dans un établissement hospitalier et doivent toujours porter un masque médical.

Jeudi, 101 personnes sont hospitalisées, dont 48 qui sont atteintes de la COVID-19. Dix-huit patients sont aux soins intensifs, selon les données du tableau de bord provincial.

Période d’ajustement chez Vitalité

Le Réseau de santé Vitalité se dit prêt à la levée des restrictions sanitaires et précise que le contexte actuel est différent que lors du confinement en janvier. Le taux de vaccination est plus élevé et les hospitalisations sont relativement stables, selon le réseau.

On essaie de s'ajuster, on est en train de changer des protocoles, de regarder. Si vous vous souvenez, il n’y a pas si longtemps, on avait des unités COVID. On essaie de voir est-ce qu'on peut avoir des patients sur d'autres départements? C'est tout ça qu'on est en train de regarder afin de maximiser, et faire face, justement, possiblement, à une vague d'hospitalisations , explique Dre Nathalie Banville, vice-présidente aux affaires médicales au Réseau de santé Vitalité.

Dre Nathalie Banville, vice-présidente aux affaires médicales au Réseau de santé Vitalité, dit que les protocoles sont évalués. Photo : Gouvernement du N.-B.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère de la Santé précise toutefois que si une hausse considérable et soutenue du nombre d'hospitalisations en raison de la COVID-19, ou si les admissions aux soins intensifs devaient dépasser notre capacité de gestion, la santé publique procéderait à une évaluation de risque et des mesures seraient prises en conséquence

La province confirme la levée des restrictions lundi

Par communiqué, le Nouveau-Brunswick confirme jeudi que toutes les mesures sanitaires prendront fin lundi à 0 h 01 lors de la levée de l’arrêté d’urgence obligatoire.

Cela signifie qu’il ne sera plus obligatoire de porter un masque dans les lieux publics et qu’il n’y aura plus de limites de rassemblements.

Il ne sera plus nécessaire de s’isoler, mais la santé publique recommande aux gens de rester à la maison s’ils sont malades.

La province précise qu’il n’y aura aucun changement au niveau du dépistage. Il est encore possible de prendre rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) pour subir un test PCR ou recevoir une trousse de dépistage rapide, si vous présentez des symptômes.

Dans les écoles et les garderies, le port du masque ne sera donc plus obligatoire, et les cas de COVID-19 ne seront plus répertoriés. Les protocoles actuels de nettoyage et de désinfection seront maintenus.

La santé publique affirme qu’elle continuera de surveiller le taux d’absentéisme dans les écoles, qui sert d’indicateur des virus pouvant être en circulation, comme la grippe .

Avec des informations d’Océane Doucet