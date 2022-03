COVID-19 : 13 décès supplémentaires et 339 hospitalisations en Saskatchewan

Dans son dernier bilan hebdomadaire sur l’évolution de la COVID-19, la Saskatchewan déplore 13 décès supplémentaires survenus entre le 27 février et le 5 mars.

Il s'agit d'une nette diminution comparativement à la semaine précédente où 44 personnes avaient perdu la vie.

85 % de ceux qui ont succombé au virus durant cette période avaient plus de 80 ans et plus de la moitié étaient des femmes.

La Saskatchewan enregistre également 339 hospitalisations liées à la maladie entre le 2 et le 9 mars, soit 14 de moins que ce qui était recensé dans le rapport précédent.

24 de ces patients hospitalisés en raison de la COVID-19 sont dans des unités de soins intensifs.

Par ailleurs, la province rapporte 1013 nouveaux cas de COVID-19 sur 7518 tests PCR effectués.

Parmi les nouveaux cas recensés, 207 d’entre eux ont été détectés à Saskatoon et 231 à Regina.

Au cours des six dernières semaines, 67 éclosions ont été déclarées dans des centres de soins de longue durée, 47 dans des maisons de santé, 27 dans des foyers collectifs et une seule éclosion dans un refuge.

78 % de ces éclosions sont toujours actives selon l’Autorité de la santé de la Saskatchewan.