Dans les coulisses d’une livraison de drogue par drone à Donnacona

Des agents correctionnels ont témoigné de l'ingéniosité dont peuvent faire preuve les détenus pour parvenir à leurs fins.

En pleine nuit, le 8 août 2020, le détecteur de drone du pénitencier sonne l'alarme. L'information est immédiatement transmise sur les ondes.

Un agent correctionnel se précipite alors dans la cour et voit un grappin au sol attaché à une corde, sous la fenêtre d'un détenu.

L'agent dit avoir couru et sauté pour tenter d'attraper un colis qui pendait au bout du grappin, alors qu'un détenu remontait son précieux butin.

Les livraisons de drogue par drone sont de plus en plus courantes au pénitencier de Donnacona Photo : Radio-Canada

Un autre agent qui se trouvait à l'intérieur de l'établissement a raconté s'être précipité à une fenêtre quand il a entendu l'alerte.

Comme il y a eu plusieurs introductions de drogue par drone au pénitencier, il sait qu'une fenêtre d'une cellule sera cassée pour récupérer la livraison.

Cellule F217

C'est alors qu'il voit un bras sortir de la fenêtre de la cellule F217. Il s'y précipite. Alors que les détenus sont tous en cellule pour la nuit, il fait ouvrir la porte de la F217, où il découvre son occupant en pleine action.

Il voit le détenu se ploguer , indique l'agent tout en s'excusant à la juge pour le terme utilisé. Il explique qu'il s'agit de l'expression connue en prison pour décrire l'introduction d'une substance dans son anus.

L'occupant de la cellule est Amik McConini Mitchell. Le détenu de 26 ans a été condamné en 2018 à la prison à vie pour le meurtre d'un jeune homme de 18 ans, abattu à Maniwaki, en juin 2016.

Après avoir été fouillé à nu au « frigidaire », un local fermé où il n'y a pas possibilité de cacher quoi que ce soit, McConini Mitchell est conduit à la toilette de renvoi .

Cellule sèche

Il s'agit d'une cellule sèche pourvue d'un seul équipement , une toilette qui n'est pas raccordée aux égouts, mais au local adjacent.

C'est là que le moins expérimenté des agents qui a témoigné est entré en action.

On attend que le détenu évacue dans la toilette , a expliqué celui qui comptait alors moins de deux ans d'expérience dans le milieu carcéral.

McConini Mitchell, s'est exécuté une dizaine d'heures après avoir été intercepté dans sa cellule.

J'ai pu récupérer une boulle enroulée d'un plastique , a fait savoir le jeune agent correctionnel.

Selon la poursuite, le détenu avait en lui 22 grammes de haschich.

La drogue vaut beaucoup plus cher dans les pénitenciers que dans la rue. Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Au total, le drone aurait largué trois colis cette nuit-là. Un reposait toujours dans la cour devant la cellule F217 et un autre était resté accroché à un barbelé du pénitencier.

L'ensemble de la cargaison comprenait 208 grammes de tabac, 187 grammes de marijuana et 83 grammes de haschich, en plus de deux cellulaires, des fils pour les recharger et des briquets.

En milieu carcéral, la valeur de cette marchandise illicite peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

La distribution

En plus des agents correctionnels, un agent de renseignements et de la sécurité du pénitencier de Donnacona a aussi témoigné.

Il a expliqué que les paquets largués sont entourés de filet de basketball pour permettre au grappin de s'y accrocher. Ils vont comme à la pêche , a-t-il illustré, en mimant le geste.

Selon un des agents correctionnels, le grappin artisanal a probablement été fabriqué avec des bouts de métal provenant d'un gril d'un four. Les détenus utilisent ensuite leurs draps pour fabriquer une corde.

Il est rare que les gardiens arrivent à freiner la distribution du magot, puisque son partage se fait rapidement.

Technique du cheval

Les agents ont aussi raconté la technique du cheval de Troie élaborée par les détenus. Dès sa réception, la drogue est aplatie entre du cellophane afin de la passer sous les portes des cellules verrouillées.

La drogue est attachée à un fil et à un morceau de métal qui sera propulsé entre les cellules.

Mieux que le métal, le meilleur cheval est un disque compact, dira un agent, puisqu'il glisse plus facilement de cellule en cellule.

La procureur, Me Valérie Bélizaire-Joseph, demande à ce qu'Amik McConini Mitchell subisse un procès pour possession de drogue dans le but d'en faire le trafic.

L'avocate du détenu, Me Mélina Cham, croit que le procès devrait porter sur une simple accusation de possession, puisque rien ne lie son client à l'ensemble de la drogue qui a été saisie.

La juge Marie-Claude Gilbert rendra sa décision le mois prochain.