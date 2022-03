Un projet de 9 M$ à Saguenay et à Sept-Îles pour mesurer l’impact des activités portuaires

Un projet pilote de près de 9 M$ permettra de mieux comprendre l’effet des activités portuaires sur la rivière Saguenay et sur le fleuve Saint-Laurent, à Sept-Îles, et développer un système d’alertes environnementales.

Des capteurs et des instruments de mesure seront installés afin de prélever des données sur la qualité de l'air, de l'eau et de l'environnement sonore.

Le projet pilote nommé Enviro-Actions est mené par l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST), situé à Sept-Îles. L’initiative adaptera des outils développés par l’Observatoire de veille environnemental de la baie de Sept-Îles, lancé en 2013.

Plusieurs partenaires investissent dans le projet annoncé jeudi au Pavillon des croisières, dans l'arrondissement de La Baie, au Saguenay. Québec octroie une aide financière de près de 3,7 M$ pour le projet.

À Saguenay, Rio Tinto investit 1,5 M$. Le Port de Saguenay et Promotion Saguenay contribuent à la hauteur de 575 000 $ chacun. Sur la Côte-Nord, le Port de Sept-Îles octroie pour sa part 2,5 M$ au projet.

Un corridor économique intelligent

Un corridor économique intelligent sera implanté à Saguenay, en installant les capteurs et instruments le long de la rivière. Un système d’alertes environnementales sera ainsi constitué, explique le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge.

« Le but de ça, ça va être d'avoir une bonne connaissance en temps réel de notre environnement pour être capable éventuellement de réagir si jamais il y avait des enjeux. » — Une citation de Carl Laberge

Des interventions rapides pourraient être menées. Par exemple, s'il y avait une fuite qui provenait d'un navire, qui ne serait pas visible à l'oeil nu, qui ne serait pas détectable d'une autre manière, on aura de l'instrumentation qui permet de mesurer certains paramètres dans l'eau. On serait capable de lancer une "enviro-alerte" rapidement et de réagir avant qu'il se passe quelque chose de plus grave , a-t-il ajouté.

Les installations du Port de Saguenay à La Baie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

Application possible à d’autres zones portuaires

Le projet sera mené jusqu’en 2026 afin d’évaluer son efficacité et d'envisager son déploiement au sein d’autres zones portuaires.

L’initiative menée par l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail INREST s’inscrit dans le cadre d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime de Québec, annoncée en juin dernier.

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ont annoncé la contribution de Québec jeudi.

Ce projet précurseur et riche de possibilités fera du fleuve et du Saguenay un corridor concurrentiel majeur, propice à la croissance de notre économie bleue, dans le respect des écosystèmes , a déclaré la ministre Rouleau, par voie de communiqué.

Plusieurs invités et dignitaires assistaient à la conférence de presse jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le projet permettra de préserver le patrimoine maritime et l’environnement, a pour sa part souligné Andrée Laforest, qui est également ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En effet, ce financement permettra la mise en place d’outils pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les activités de la filière du transport maritime et nos milieux naturels, qui font la renommée et la fierté de notre région , a-t-elle mentionné.

Une fierté pour le Port de Sept-Îles

Le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon, a souligné la fierté de son organisation de contribuer au projet.

La mise sur pied par le Port et l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail INREST en 2013, de l’Observatoire de veille environnementale de la baie de Sept-Îles, le premier du genre sur le Saint-Laurent, aura été précurseur au développement de ce modèle novateur, et atteste du leadership régional pour la protection de ses écosystèmes marins , a-t-il déclaré, par voie de communiqué.

Le PDG du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

L’apport de l’organisation a également été souligné par le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien. La présence d’un système de captage de données dans la zone portuaire lui permettra de se distinguer et de continuer son évolution axée sur le développement durable, a-t-il souligné. Ce système est un réel atout pour notre région et la préservation de ses milieux naturels.

Avec les informations de Laurie Gobeil