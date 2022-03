L’Alberta se prépare a accueillir ses tout premiers réfugiés ukrainiens

Olga Renneberg est très heureuse que sa mère, Liudmyla Volovyk, 57 ans, soit enfin arrivée en Alberta.

C'était long, il y a eu un peu de complications [...] mais elle est là et elle s’est reposée , raconte-t-elle, soulagée.

Sa mère est arrivée au Canada lundi.

Être dans un état de stress permanent [...] s'asseoir dans l'abri la nuit et entendre les sirènes partout et ne pas savoir si des bombes vont frapper aujourd'hui sur votre maison ou près de vous , c’est ce qui a poussé la mère d’Olga Renneberg à quitter l’Ukraine.

Je lui ai suggéré de n'emballer que les choses les plus importantes, argent, papiers importants et produits de première nécessité, parce qu'une valise la ralentirait , raconte Olga Renneberg. On ne sait jamais où on peut se retrouver.

Liudmyla Volovyk, 57 ans, commence une nouvelle vie. Toutefois, selon sa fille, sa patrie reste l'Ukraine et dès que ce sera sécuritaire, elle souhaite y retourner. Photo : Fournie par Olga Renneberg

Olga Renneberg espère que l'OTAN déclarera une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine pour limiter les attaques des avions de guerre russes.

Les gens ne fuiraient pas en si grand nombre, si notre ciel était fermé et si nous savions que nous ne serions pas frappés au hasard par des avions à réaction , dit-elle.

Le plus grand défi

Selon Olga Renneberg, de nombreuses personnes de la communauté ukrainienne canadienne veulent accueillir des réfugiés. Toutefois, il faut d’abord que ces derniers puissent atteindre le Canada.

Le plus grand obstacle, c'est qu'ils ne peuvent pas venir ici , explique John Shalewa, président des Ukrainian Canadian social services, à Edmonton. Ils doivent payer pour un vol, mais ils n’ont pas cet argent.

Selon lui, le gouvernement doit organiser et financer des avions.

John Shalewa ajoute qu'il y a un autre obstacle : afin d’obtenir un visa pour entrer au Canada, ce sont les Canadiens qui doivent remplir le formulaire de demande. Or, s’ils ne connaissent personne ici, il est difficile d’entrer en contact avec eux pour les aider avec cette demande.

John Shalewa souligne toutefois qu'il a déjà plusieurs noms de personnes et d’organismes qui sont prêts à accueillir les réfugiés.

Notre priorité est essentiellement l'hébergement. Nous voulons nous assurer que les gens ont un endroit où aller lorsqu'ils arrivent ici , dit John Shalewa.

Il s’attend à ce que l’Alberta accueille environ 1000 réfugiés ukrainiens dans les prochains mois et encourage les personnes qui peuvent aussi leur offrir un emploi à le faire.

Accord gagnant-gagnant

Une entreprise alimentaire ukrainienne de Mannville, au centre de l'Alberta, Baba Jenny's Ukrainian Foods, a pour objectif d'accueillir 15 réfugiés ukrainiens au cours de la prochaine année.

Garry Pulyk, directeur du marketing, explique que l’entreprise familiale emploiera les réfugiés, les logera et couvrira les frais de location pendant les premières années.

Ils peuvent aider notre entreprise à se développer et, en même temps, nous pouvons leur offrir un meilleur mode de vie , affirme Garry Pulyk.

Il explique que les arrivants habiteront dans cinq maisons que l’entreprise va louer durant deux ans. Ils seront trois par maison pour qu’ils puissent avoir leur intimité, ajoute Garry Pulyk.

Les réfugiés qu’ils accueilleront seront probablement âgés de 18 à 30 ans et parleront anglais, puisque ce sont des Ukrainiens qui se préparent à partir depuis des années, selon lui.

Garry Pulyk espère pouvoir accueillir six premiers réfugiés dans le mois à venir.