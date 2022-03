Le gouvernement de l’Ontario présente son plan de transports pour le Grand Toronto

La vision sur 30 ans du gouvernement de l'Ontario pour étendre les réseaux de transport dans la région de Toronto comprend plus d'autoroutes et de possibles nouveaux réseaux de transport en commun, mais plusieurs éléments de ce plan ne sont pas entièrement chiffrés.

Le gouvernement affirme que la population du Grand Toronto devrait atteindre 15 millions d'habitants d'ici 2051. Ce plan de transports vise à lutter contre les embouteillages et faciliter les déplacements des personnes et des marchandises en Ontario, indique le gouvernement.

Au cours de la prochaine décennie, on prévoit des dépenses de 61 milliards de dollars pour le transport en commun et de plus de 21 milliards de dollars pour les routes.

L'enveloppe prévue pour le réseau routier comprend des parties du controversé projet de contournement de la ville de Bradford ainsi que le projet de l'autoroute 413, qui sont des éléments centraux du plan de transport du gouvernement, mais dont les coûts n'ont pas encore été entièrement chiffrés.

Ce plan sur 30 ans, présenté par le gouvernement progressiste-conservateur quelques mois avant les élections provinciales de juin, prévoit une nouvelle ligne de transport en commun entre Burlington et Oshawa, au nord de Toronto, et une boucle reliant la future ligne de l'Ontario à l'aéroport international Pearson, à Toronto. Le gouvernement prévoit aussi d'élargir et d'étendre les autoroutes existantes.