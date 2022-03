Un pirate informatique de Gatineau extradé vers les États-Unis

Cet ancien employé du gouvernement canadien fait face à des accusations pour des dizaines de cyberattaques accompagnées de demandes de rançon d'une valeur totale de dizaines de millions de dollars, indique le département de la Justice américain par voie de communiqué jeudi.

L’Université du Michigan, le Collège des infirmières de l'Ontario et l'École de médecine de l'Université de la Californie à San Francisco feraient partie des victimes de M. Vachon-Desjardins, selon des informations publiées par CBC en juillet dernier.

Il est soupçonné d’être affilié au réseau Netwalker, qui a ciblé des dizaines de victimes dans le monde entier, notamment des entreprises, des municipalités, des hôpitaux, des forces de l'ordre, des services d'urgence, des districts scolaires, des collèges et des universités. Les attaques ont spécifiquement ciblé le secteur de la santé pendant la pandémie de COVID-19, profitant de la crise mondiale pour extorquer de l'argent aux victimes, indiquent les autorités américaines.

Selon des documents judiciaires, le Gatinois de 34 ans aurait conspiré et intentionnellement endommagé un ordinateur protégé et transmis une demande de rançon à cet effet d'avril à décembre 2020.

Selon l'acte d'accusation, les États-Unis auraient l'intention de confisquer plus de 27 millions de dollars imputables au produit de ces infractions.

L'accusé doit comparaître une première fois jeudi devant le Tribunal fédéral de Tampa, en Floride, devant la juge Julie S. Sneed.

M. Vachon-Desjardins a été extradé vers les États-Unis en vertu du traité d'extradition en vigueur avec le Canada.

L’homme a été arrêté à Gatineau le 27 janvier 2021, et lors de la perquisition à son domicile, les policiers ont découvert et saisi 719 bitcoins, d'une valeur d'environ 28 151 582 $ en date d'aujourd'hui, et 790 000 $ en monnaie canadienne.

Le bureau du FBI à Tampa continue d’enquêter sur cette affaire. L'enquête a été menée en coopération avec la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police de la Ville de Gatineau et l'Unité nationale de coordination de la cybercriminalité.