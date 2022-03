Un sociologue Néo-Brunswickois devient professeur dans une université en Angleterre

Il a d'ailleurs informé ses collègues du conseil municipal de Tracadie qu'il quittait son poste de conseiller, pour saisir une occasion qu'il dit ne pas pouvoir laisser passer.

Capture d'écran d'une vidéo promotionnelle de l'Université Liverpool Hope, à Liverpool en Angleterre. Photo : Liverpool Hope University / YouTube / liverpoolhopeuni1

Le sociologue de 32 ans devient professeur à l'Université de Liverpool Hope, en Angleterre, une institution réputée qui a été fondée en 1844.

On a fait une entrevue avec moi et on a décidé de m'engager en criminologie pour enseigner, surtout, ce qui touche à la violence politique, raconte-t-il. Je me suis rendu compte que si je ne vivais pas cette expérience-là, j'allais le regretter dans la quarantaine.

Mûre réflexion

Il a hésité, a beaucoup réfléchi, puis il a décidé de faire le saut, lui qui n'a jamais voyagé à l'extérieur du pays.

Le sociologue Gilbert McLaughlin, de Tracadie, travaillera bientôt à Liverpool, en Angleterre. Photo : @GilbertMcLaughlin/Facebook

J'avais beaucoup à quitter aussi, dit-il. Un travail que j'adorais, une ville que j'adore aussi. Toute ma famille, toutes mes relations sont ici. Donc, j'espère d'aller en profiter et vivre ce que j'ai à vivre avant d'amener cette expérience-là par ici.

Gilbert McLaughlin doit s'envoler vers l'Angleterre très bientôt, dans un peu plus d'une semaine.