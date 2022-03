Des athlètes des maritimes aux Championnats du monde de cheerleading

L’événement se déroule à Orlando, du 20 au 22 avril.

Un minimum de 25 % des athlètes doit vivre avec un handicap. Pour la délégation canadienne, il s’agit de 10 athlètes parmi 23.

Une des entraîneuses, Julie Larocque, souligne que pour plusieurs athlètes, il s’agit d’une occasion unique.

Le but de cette année était d’avoir une équipe spéciale. Nous représentons tout le pays dans cette division de la compétition. C’était important de recruter le maximum d’athlètes ayant un handicap. Il s’agit tellement d’une belle opportunité pour eux. C'est un rêve pour n’importe quel athlète de participer à une telle compétition , lance-t-elle.

De gauche à droite : Mélanie Landry en premier à la gauche, Colleen Keenan (entraîneuse), Émilie Ouellette, Emily Tozer. Des athlètes de la région du Grand Moncton. Photo : Gracieuseté - Julie Larocque

Pour Julie Larocque, il est possible de suivre les règles imposées au cheerleading, mais de s’adapter à n’importe quel besoin.

Par exemple, si un handicap comme l’absence d’un membre ne permet pas un mouvement, on peut trouver une solution impliquant un autre athlète , explique-t-elle.

Maintenant entraîneuse, Julie Larocque se souvient d’avoir participé comme athlète et d’avoir été impressionnée par la catégorie Super Cheer adapté. Le cheerleading est un sport qui favorise cette expérience inclusive. D’ailleurs, les athlètes qui n'ont pas de limitations ont été choisis justement pour être en mesure de s’adapter , dit-elle.

Mélanie Landry est une des participantes. Pour sa mère, Brenda Roy-Landry, il s’agit d’un événement spécial pour sa fille. Elle a toujours été consciente d’avoir un corps en bonne santé, de bien manger et de bouger. En plus du cheerleading, elle fait du yoga. Elle aime faire partie d’un groupe et de performer. Elle sent qu’elle peut rendre les gens « happy autour d’elle! », dit-elle.

Un texte d'Yvan Roy