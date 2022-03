Interdiction de chasser la nuit : la Première Nation Peguis poursuit le Manitoba

En mai 2018, le gouvernement progressiste-conservateur a présenté des modifications à Loi sur la conservation de la faune, adoptée en octobre 2020.

Selon la demande, les ancêtres des membres de la Première Nation Peguis ont conclu le Traité no1 avec la Couronne en 1871, et le droit de chasse issu du Traité est reconnu dans l'article 35 de la Constitution.

Il existe un droit constitutionnel qui protège leur droit de chasse , explique l'avocat de la Première Nation Peguis, associé du cabinet First Peoples Law de Vancouver, Bruce McIvor.

La loi est très claire sur le fait que les Autochtones doivent être assurés de pouvoir utiliser leurs moyens de chasse préférés. Et cela peut varier, et ici leur moyen préféré est de chasser la nuit , ajoute-t-il.

Interdiction de chasser la nuit, sauf exception, selon la poursuite

La loi prévoit une interdiction générale de la chasse de nuit au Manitoba, sous réserve d'exceptions.

Selon la demande, quatre membres de la Première Nation Peguis ont reçu des permis de chasse de nuit en novembre 2020.

Cependant, les permis n'étaient pas valables sur des terres privées, le titulaire devant s'assurer que les terrains publics approuvés étaient inoccupés.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant les tribunaux.

Pas de consultation, selon la déclaration

La déclaration, déposée à la Cour du Banc de la Reine le 22 février, stipule que la Première Nation Peguis a tenté à plusieurs reprises d'entreprendre des consultations avec la province, sans succès.

La province aurait répondu que les modifications étaient nécessaires pour remédier aux problèmes de sécurité associés à la chasse de nuit .

Dans un communiqué de presse publié le 23 février, le chef de la Première Nation Peguis, Glenn Hudson, insiste sur le fait que les modifications apportées à la loi ne sont pas en lien avec la sécurité.

Si la province se préoccupait de la sécurité des gens, elle aurait dû nous en parler en premier. Nous chassons la nuit en toute sécurité depuis des générations , affirme Glenn Hudson.

Selon la déclaration, les membres de la Première Nation Peguis ont de plus en plus de mal à maintenir leurs pratiques culturelles et spirituelles et à assurer la subsistance de leurs familles.

Les demandes

Selon la déclaration, la Première Nation Peguis souhaite que le tribunal admette que son droit de chasse a été enfreint. Elle demande aussi une ordonnance selon laquelle les dispositions relatives à la chasse de nuit sont sans force exécutoire .

Selon les allégations, les membres de la communauté demandent également une déclaration selon laquelle le gouvernement provincial a porté atteinte à l'honneur de la Couronne en promulguant les dispositions sans consulter ni s'adapter aux besoins de la Première Nation.

Le porte-parole du ministère de l'Agriculture et Développement des ressources de la province et le porte-parole du ministère de la Justice ont refusé de commenter la poursuite puisqu'elle est actuellement devant les tribunaux.

La province a 20 jours pour soumettre un exposé de la défense.

Avec les informations de Renée Lilley