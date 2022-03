Des Saskatchewanais revoient leurs habitudes à cause de la hausse du prix de l’essence

Le prix moyen à la pompe, de Saskatoon à Regina, a atteint 1,72 $ le litre, mercredi.

Je conduis moins, c’est tout ce qu’on peut faire en ce moment, rester à la maison plus souvent, marcher ou faire du vélo , explique Todd Prosak, un résident de Saskatoon qui se déplace essentiellement dans le cadre de son travail.

La chauffeuse de taxi pour l'entreprise Regina Cabs, Pauline Gabriel appréhende également les changements provoqués par la situation dans sa vie. Elle se dit consciente que la hausse du prix de l’essence est due en partie au conflit en Ukraine.

Même si son portefeuille souffre et qu’elle a dû faire beaucoup de concessions dans son quotidien, elle se console de vivre dans un environnement pacifique.

Je suis reconnaissante de ne pas être dans un abri en Ukraine et que je conduise une bonne voiture , dit-elle.

Le professeur de stratégie à la Faculté des sciences de l’administration à l’Université Laval, Yan Cimon, s’attend à voir les consommateurs adopter des modes de vie beaucoup plus durables face à la montée du prix de l’essence.

« Quand on regarde les fluctuations des prix de l’essence, on s'aperçoit quand même qu’il y a une prise de conscience des consommateurs d’effectuer une transition énergétique plus rapide. »