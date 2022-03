Le hockey adapté veut poursuivre sa progression en Outaouais

Le programme existe depuis 2017 dans la région, mais il commence à prendre de l’ampleur grâce à l’engagement de l’Association de hockey de Gatineau qui a mis à disposition des heures de glace.

Ce qu’on leur offre, c'est de vivre une expérience de hockey moins stressante, mieux adaptée pour eux, pour être capable de progresser et de s’amuser en jouant au hockey , explique l’entraîneur Alexandre Lavoie, responsable du hockey adapté en Outaouais.

Alexandre Lavoie (à droite) entraîne une douzaine de jeunes au hockey adapté chaque semaine. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Les jeunes qui participent font des efforts colossaux afin d’apprivoiser le sport et ses particularités. Chaque coup de patin, chaque tir au but représente un défi. L’équipement et le bruit ajoutent à la tâche, dans un environnement parfois hostile pour eux.

C'est un peu difficile, on va se le dire. Souvent on tombe, il faut se relever et il y a du bruit aussi quand même. Les rondelles qui frappent les bandes et tout ça. L’enfant doit vraiment s’adapter à plein de stimulus externes, mais en général, ils apprécient beaucoup , ajoute la présidente de la Coopérative multisports trouble du spectre de l'autisme TSA Outaouais, Marie-Ève Barrette, qui est derrière le projet.

Marie-Ève Barrette est la présidente de Multisport TSA Outaouais. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Le hockey adapté est très populaire dans la grande région de Montréal. Des ligues existent déjà à Chambly, Sainte-Julie, Varennes et Saint-Jean-sur-Richelieu. Toutes ces initiatives ont le même objectif : offrir un environnement adapté et stimulant pour des joueurs qui ont des défis différents.

Les jeunes hockeyeurs sont très attentifs pendant l'entraînement. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Ce sont des jeunes qui ont besoin de beaucoup d’encouragements, qu’on leur montre des mouvements, qu’ils soient accompagnés. Ils doivent avoir un visuel, une démonstration de l’exercice. Ça les encourage , précise Lavoie.

Son plus jeune, Justin, vit avec le trouble du spectre de l'autisme TSA , alors que son plus vieux, Xavier, l’assiste lors des entraînements.

Une formule appréciée des enfants

Les jeunes participants semblent apprécier les entraînements faits sur mesure pour eux et les défis qui les accompagnent. Lors de notre passage, le jeune Esteban, 9 ans, en était à sa deuxième séance.

J’ai beaucoup aimé ça parce que c’était un cours, pas juste de jouer , dit-il en montrant la patinoire. C’était difficile au début, mais je me suis un peu amélioré , renchérit le jeune joueur avec fierté.

Esteban, 9 ans, avoue que son initiation est parfois difficile, mais il est très fier de lui. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Même s’il a failli abandonner après sa première visite, Esteban a eu la piqûre. J’ai repris et oui, je vais revenir , affirme l’enfant, devant les yeux remplis de fierté de sa mère.

Des fois, il va avoir peur et après, il va être fier de lui. Ce sont des accomplissements. C’est vraiment sain pour lui, la confiance, l’estime de soi, comme pour la majorité des enfants , raconte Annie Lachance. On le sait, le sport, c’est important pour la santé.

Annie Lachance est la mère d'Esteban, 9 ans, qui a participé à deux entraînements. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

« Même s’il est très débutant, ça lui donne la chance de sortir, de bouger dans un contexte adapté finalement. » — Une citation de Annie Lachance, mère d'Esteban

Devant la progression de leurs jeunes hockeyeurs, les responsables du programme espèrent bientôt mettre en place une vraie ligue, comme c’est le cas en Montérégie.

Justin Lavoie (11) fête un but pendant un exercice de hockey adapté. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Le but ultime c’est de jouer de vraies parties de hockey. Notre objectif, c'est vraiment de donner un tremplin à ces enfants-là. Par la suite, ils pourraient même intégrer des équipes de neurotypiques , rêve tout haut Mme Barrette.

Des joueurs de hockey adolescents donnent de leur temps pour diriger les jeunes enfants autistes au hockey adapté. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Elle invite d’ailleurs tous les parents d’enfants autistes à contacter son organisme afin de les inscrire au hockey adapté. Plus nombreux seront les participants, plus vite l’offre pourra augmenter et la création d’une ligue deviendra réaliste.

En attendant, les enfants de l’Outaouais ont été invités à un premier tournoi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la fin du mois.