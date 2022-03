Entente de principe entre les employés de garage et les concessionnaires

L’accord, qui touche environ 220 travailleurs, sera soumis au vote samedi lors d'une assemblée générale. Les détails de cette entente ne seront pas divulgués avant cette rencontre.

Le conseiller syndical Martin Lévesque affirme qu'il n'a fallu que quelques séances de négociations pour en venir à cet accord entre les deux parties.

Il souligne que les relations de travail avec l'employeur se sont grandement améliorées depuis le difficile lock-out de près de trois ans qui s'est terminé en 2016. Depuis, la mise sur pied d'un processus de règlement des litiges a permis d'améliorer le climat sur les lieux de travail.

« On travaille en partenariat beaucoup plus qu’avant. Maintenant, on règle à la source les problèmes au lieu de les accumuler. À la seconde où il y a un problème, on se parle, on le règle et on passe à autre chose. »