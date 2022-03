Jean Boulet remet près de 900 000 $ pour l’immigration au Bas-Saint-Laurent

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean Boulet, accorde une aide financière de 872 629 $ à quatre organismes du Bas-Saint-Laurent. L'objectif est d'aider à attirer et à retenir des personnes immigrantes en région.

Les organismes à but non lucratif qui se sépareront ce montant sont Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL), l’Atelier de travail jeunesse 01, le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

L'objectif de cette aide financière est d'aider ces organismes à réaliser des projets qui visent à promouvoir les relations interculturelles entre Québécoises et Québécois de toutes les origines dans leur communauté , indique le ministère, par communiqué.

Ce que nous souhaitons avec ce Programme, c’est créer des milieux de vie ouverts à la diversité pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes dans nos régions et leur permettre de participer pleinement, en français, à notre société. Ce travail ne pourrait se faire sans la collaboration des organismes , soutient le ministre Boulet, toujours par communiqué.

Les fonds sont tirés du Volet II du Programme d’appui aux collectivités (PAC). Pour 2021-2022, le ministère a octroyé une enveloppe totale de 8,3 millions de dollars pour les 85 ententes signées avec des organismes de tout le Québec.

Québec a mis en place, en 2019, neuf directions régionales et 74 points de services dans l’ensemble des régions du Québec pour favoriser l'intégration des immigrants aux quatre coins de la province.

Plus de détails à venir...