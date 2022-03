Une enquête sur des policiers d’Ottawa qui auraient soutenu le « convoi de la liberté »

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a confirmé, la semaine dernière, qu’une enquête est en cours de son côté concernant des dons présumément faits par des agents, sans divulguer le nombre de membres impliqués. Pour sa part, le Service de police d'Ottawa SPO n'avait pas encore indiqué si une enquête était en cours de son côté.

En entrevue à Canadian Broadcasting Corporation CBC jeudi matin, le chef intérimaire de la police d’Ottawa, Steve Bell, a déclaré que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s’est engagée à examiner le tout et que les enquêtes sont toujours en cours.

Dans les premiers jours, nous avons commencé à enquêter sur des personnes qui auraient pu être impliquées. Cela va continuer. Je pense qu’il est vraiment important de souligner qu’il s’agit d’un très petit nombre , a-t-il souligné, en réponse à une question concernant des présumés dons faits par des agents de la police municipale.

« Il n’y a pas de place pour eux, mais la grande majorité de cette organisation a fait tout ce qui était en son pouvoir, d’une manière tout à fait professionnelle, pour retirer cette manifestation de nos rues. » — Une citation de Steve Bell, chef intérimaire du Service de police d'Ottawa

Il n’est pas clair si les enquêtes portent uniquement sur des dons possibles ou si des agents ont pu entretenir des liens plus étroits par rapport à la manifestation.

Plusieurs personnes impliquées

La semaine dernière, CBC a jumelé au moins deux douzaines de membres, actuels et anciens, du Service de police d'Ottawa SPO et de la Police provinciale de l'Ontario PPO avec une liste, divulguée publiquement, de noms identifiés comme ceux de donateurs allégués en soutien à la manifestation des camionneurs via la plateforme de sociofinancement GiveSendGo.

La police d'Ottawa en pleine intervention lors de la manifestation des camionneurs (archives). Photo : Evan Mitsui / CBC

CBC a comparé les noms des donateurs vivant en Ontario aux listes de divulgation des salaires accessibles au public des agents de police. Cela a conduit à trouver environ 60 personnes ayant des liens potentiels avec les forces de l’ordre en fonction des renseignements qu’elles ont fournis à GiveSendGo.

En recoupant l’information provenant d’autres sources accessibles au public, comme les codes postaux, les comptes de réseaux sociaux et les nouvelles archivées, CBC a été en mesure de jumeler au moins 26 donateurs à des membres actuels et anciens de la police, dont six avec le Service de police d'Ottawa SPO , et 20 avec la Police provinciale de l'Ontario PPO .

Pour certains policiers d’Ottawa, CBC a été en mesure de confirmer leur nom et, parfois, le montant de leurs dons auprès de sources internes. CBC ne nomme pas les agents, parce que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’accusations ni de mesures disciplinaires, et qu’aucun d’entre eux n’a accepté de se prononcer publiquement.

Leurs contributions apparentes allaient de 50 dollars à plus de 1000 dollars chacune, souvent accompagnées d’un commentaire publié sur la plateforme.

Avec les informations de David Fraser