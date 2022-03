Des chauffeurs de taxi à T.-N.-L. dépensent le tiers de leur revenu sur l’essence

Le prix d’un litre d’essence ordinaire dans la capitale provinciale a atteint un nouveau sommet jeudi. Il a grimpé de 9,5 ¢, franchissant pour la première fois la barre des 2 $.

C’est ridicule. Plus de 2 $/L, c'est du jamais vu , estime Gerry Evans, chauffeur de Jiffy Cabs, qui paie plus que 100 $ pour faire le plein ces jours-ci. L’an dernier, on pouvait l’acheter à 99 ¢/L.

Le chauffeur de Newfound Cabs, Jason Hobin, rappelle que le prix d’un litre d’essence ordinaire a grimpé de 29 ¢ à Terre-Neuve depuis le début de la semaine dernière. Le prix du diesel a grimpé d’environ 40 ¢/L durant la même période.

« Quand je termine mon quart de travaille, le tiers de l’argent que j’ai gagné paie l’essence du lendemain. » — Une citation de Jason Hobin, Newfound Cabs

Son employeur prenait déjà un tiers de l'argent payé par les clients, ajoute-t-il.

Je commence à me demander ce que je fais ici au travail , affirme M. Hobin.

Alors que les profits deviennent plus en plus minces, Jason Hobin se demande maintenant s’il devrait se chercher un nouvel emploi.

Gerry Evans travaille comme chauffeur pour la compagnie Jiffy Cabs, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Une intervention gouvernementale réclamée

Gerry Evans et Jason Hobin demandent une intervention gouvernementale et la réduction des taxes sur le carburant. Le porte-parole en matière des Finances du Parti progressiste-conservateur, Tony Wakeham, abonde dans le même sens.

Le gouvernement provincial reçoit 41 ¢ pour chaque litre d’essence, alors ils ont une flexibilité , croit M. Wakeham, député dans Stephenville–Port-au-Port.

M. Wakeham exhorte le gouvernement provincial libéral à travailler avec Ottawa pour reporter l’augmentation de la taxe sur le carbone, prévue en avril. Il estime que les consommateurs devraient aussi arrêter des payer de taxe de vente harmonisée (TVH) sur la taxe fédérale d’accise, la taxe sur le carbone et la taxe sur l’essence.