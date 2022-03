Les hausses du prix du carburant font mal dans le domaine du transport

L’augmentation des prix de l’essence et du diesel a de quoi donner le vertige aux transporteurs routiers et vient gruger leurs profits.

L’entreprise de transport Intervan remarque que ses dépenses en carburant ont augmenté de 30 % au cours des dernières semaines. Le vice-président des opérations, David Gilbert, admet qu’une partie de la facture doit être refilée aux clients. On n'a pas le choix de faire ça. Il y a une autre partie qu'on essaie d'absorber en faisant de l'écoconduite, en formant encore mieux nos chauffeurs sur ce sujet-là.

La compagnie Intervan doit augmenter ses prix pour faire face à la hausse du coût des carburants. Photo : Radio-Canada

L'imprévisibilité des prix fait aussi mal aux entreprises de transport scolaire et nolisé, déjà fragilisées par la pandémie. Les coûts, établis d'avance avec les clients, ne peuvent pas toujours être renégociés.

Il va y avoir des pertes directes parce qu’on ne peut pas s’ajuster, indique Stéphane Lefebvre du Groupe Autocar Jeannois. Ça va trop vite. On fait une planification et on jongle avec le prix qui est actuel et on se dit que pour le voyage qui va se passer au mois de mai, on suppose qu’on va être encore dans ces targets-là. Ce sont ces éléments-là qui font qu'effectivement, ça peut jouer en notre faveur ou en notre défaveur.

La Ville de Saguenay estime qu'elle pourrait perdre 1 million de dollars à la fin de l'année si les prix continuent leur progression. Une réserve de 4 millions de dollars est disponible pour faire face à différents imprévus, dont ceux liés aux fluctuations du prix du carburant.

Présentement, il n’y a rien qui laisse croire que ça peut mettre des activités ou des services en péril, loin de là, assure la porte-parole de la Ville de Saguenay, Marie-Hélène Lafrance. Il y a des prévisions qui sont faites. Il y a des réserves pour ce faire.

Des autobus de la Société de transport du Saguenay au terminus Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

La Société de transport du Saguenay (STS) calculait jusqu'à tout récemment ses dépenses à 92 cents le litre en raison d'un tarif préférentiel. Lundi, les coûts ont augmenté à 1,26 $.

Selon le président de la Société de transport du Saguenay STS , Claude Bouchard, chaque cent d'augmentation du prix de base engendre des dépenses supplémentaires de 25 000 $ par année, qui devraient être épongées par la Société de transport du Saguenay STS .

On est peut-être mieux de voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide, mentionne-t-il. Je pense que dans les circonstances, présentement, quand tu regardes ce que les gens paient en essence à la pompe, je pense que c’est une belle fenêtre d’opportunité pour les gens d’utiliser l’autobus.

D'après le reportage de Mélissa Paradis