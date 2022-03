Le Québec frappé par une tempête hivernale ce week-end

Le redoux des derniers jours et la relâche scolaire ont pu induire les Québécois en erreur. Non, le printemps n'est pas arrivé. Rien de pire qu'une indésirable tempête hivernale pour nous le rappeler. Cette fois, le week-end d'une majorité de Québécois sera affecté par une dépression qui frappera surtout les régions du sud de la province.

Bien que la trajectoire exacte de la tempête en provenance du Texas demeure incertaine, les régions de l'Estrie, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord seront les plus durement touchées.

Entre 20 et 40 centimètres de neige devraient tomber samedi dans le sud-ouest du Québec et dimanche dans l'est de la province, selon les plus récentes prévisions d'Environnement et Changement climatique Canada.

Montréal, Québec et les régions au nord du fleuve devraient pour leur part recevoir entre 10 et 20 cm de neige.

Pour l'instant, la trajectoire exacte de la dépression demeure incertaine. Les types et les quantités de précipitations prévus dépendront de cette trajectoire. Les scénarios les plus optimistes sont de 10 cm pour Montréal et Québec. Les plus pessimistes sont de 20 cm , explique Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Vents violents

Les quantités significatives de neige seront combinées à des vents parfois violents durant l'événement d'une durée approximative de 24 heures.

« Dans la [deuxième partie] de la tempête, des vents de 60 à 70 km/h vont souffler. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

La poudrerie rendra les conditions routières difficiles, particulièrement en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Ces vents forts accompagnés d'une chute radicale du mercure à environ -10 °C risquent d'occasionner des problèmes sur les routes du Québec. Les automobilistes devront notamment composer avec une visibilité réduite et une chaussée glissante, selon M. Bégin.

Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. Des fermetures de routes sont possibles , suggère-t-il.

« L'accumulation sur les toits sera à surveiller. Les pannes de courant aussi. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

La dernière des dernières?

Cette tempête sera-t-elle la dernière de l'année? Dur à prédire pour le moment, mais Jean-Philippe Bégin ne voit pas d'autres tempêtes à l'horizon dans sa boule de cristal d'ici l'équinoxe du printemps qui aura lieu le 20 mars.