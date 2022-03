Les deux années de pandémie laisseront des séquelles sur les petites entreprises

Le coût opérationnel a beaucoup augmenté, le prix de la nourriture, le salaire minimum, les assurances , explique-t-il.

Quand sa prime d’assurance est arrivée à échéance quelques mois après le début de la pandémie, Karim Yazgi a passé l’été 2020 à se bagarrer avec les assureurs du Nouveau-Brunswick et du Québec. Plusieurs ne souhaitaient pas l’assurer car ils jugeaient que l’industrie de la restauration était devenue risquée.

Le Bistro Coeur d'Artishow était le seul restaurant exclusivement végétarien dans la région Chaleur, en plus d'être un important lieu d'échanges culturels (archives). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

C’est finalement en septembre cette année-là qu’une compagnie accepte de le couvrir. Les frais annuels pour assurer son établissement centenaire, qui abrite à la fois son entreprise et sa résidence, grimpent alors en flèche.

« Même si j’étais encore fermé, mes assurances sont montées de 2800 dollars à 15 000 dollars par année, [ce] qui est inabordable. » — Une citation de Karim Yazgi

Alors que les coûts ne cessent d’augmenter, impossible pour lui de justifier une augmentation draconienne des prix sur son menu, qui se répercuterait, ultimement, sur la facture de sa clientèle fidèle de Petit-Rocher, dans la région Chaleur.

« C’est mon bébé, l’Artishow. C’est mon rêve de continuer à travailler ça jusqu’à la fin de mes jours. Mais ça devient impossible de le faire. » — Une citation de Karim Yazgi

À mon gros chagrin , soupire celui qui est connu pour sa gastronomie végétarienne, aux saveurs méditerranéennes.

Ces pressions financières, il n’est pas seul à les subir. Dans une publication de Statistique Canada du 10 mars, intitulée La COVID-19 au Canada : le point sur les répercussions sociales et économiques après deux ans, 43 % des entreprises s’attendaient au quatrième trimestre à ce que la hausse des coûts des intrants soit un obstacle durant les prochains mois.

La majorité d’entre elles exercent dans le secteur de la restauration.

Des enjeux de taille en perspective

La pandémie a fait porter un lourd fardeau à bon nombre d'entrepreneurs. Questionnées à ce sujet, les chambres de commerce de la province qui ont répondu aux demandes de Radio-Canada sont unanimes.

Bien qu’elles n’aient pas constaté un nombre faramineux de fermetures dans leurs régions respectives, elles s’entendent pour dire que des secteurs comme le tourisme et la restauration ont été plus fortement ébranlés par les restrictions sanitaires instaurées au cours des deux dernières années.

La directrice générale de la Chambre de commerce de la région Chaleur, Julie Pinette, s’interroge : qu’adviendra-t-il lorsque les aides gouvernementales disparaîtront et que les entreprises devront débourser les prêts qui leur ont été octroyés?

Julie Pinette, directrice générale de la Chambre de commerce Chaleur, s'inquiète de l'après pandémie. Photo : Radio-Canada

Et qu’en sera-t-il de l’accès à la main-d'œuvre, la hausse astronomique des produits de base, de nourriture et d’essence? poursuit-elle.

« Oui, notre région a été résiliente et [les entreprises] ont su s’adapter, mais il est impératif que le soutien continue de la part des gouvernements. » — Une citation de Julie Pinette, directrice générale de la Chambre de commerce Chaleur

Selon un sondage effectué par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, en date du 25 février 2022, 40 % des petites et moyennes entreprises du Nouveau-Brunswick ont empoché des revenus égaux ou supérieurs à la normale. À l’échelle nationale, cette proportion est de 35 %.

Plus encore, 72 % des petites et moyennes entreprises PME néo-brunswickoises disent avoir accumulé des dettes, qui s’élèvent en moyenne à environ 184 000 dollars.

Lors du quatrième trimestre de 2021, le tiers des entreprises canadiennes ont signalé que l’absence de programmes de soutien au cours des 12 prochains mois aurait une incidence significative sur leur survie, selon les données de Statistique Canada.

Pour les secteurs de l’hébergement, de la restauration, des loisirs et des arts, cette proportion avoisine 60 %.

John Wishart soutient que la région du Grand Moncton détient un terrain fertile pour les entrepreneurs (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

L’annonce du prochain budget du Nouveau-Brunswick est prévue dans les semaines à venir. John Wishart, président-directeur général de la Chambre de commerce du Grand Moncton, espère que le gouvernement en profitera pour annoncer de bonnes nouvelles pour les entreprises aussi .

D’après lui, il n'est pas certain que les commerces anéantis par la pandémie parviendront à rebondir naturellement une fois les restrictions levées.

La relance économique dépendra beaucoup du relâchement des mesures à la frontière avec l'État du Maine, pense Gaëtan Thomas, président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Il faut ramener ce tourisme-là qu'on a perdu dans les dernières années , notamment pour la région du Madawaska, ajoute-t-il.

L’immigration est également le cheval de bataille du Conseil économique du Nouveau-Brunswick CÉNB , qui estime que 10 000 nouveaux arrivants par année aideraient à restaurer l’économie de la province.

Une situation profitable à certains secteurs

Tous les secteurs d’affaires n’ont pas été touchés de la même façon. Dans le Grand Moncton, John Wishart estime que les entreprises du domaine de la construction et des services professionnels ont su tirer leur épingle du jeu pendant ces deux années de pandémie.

Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston (archives). Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Dans la région d’Edmundston, Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce locale, dit avoir assisté à des ouvertures d’entreprises. Je pense qu’il y a en a qui en ont profité pour sauter dans le tas, comme on dit , illustre-t-elle.

De plus, elle soutient que plusieurs entreprises se sont réinventées durant la pandémie, notamment avec le service au volant et la livraison. Mais cela n'a pas été possible pour tout le monde.

Au-delà de l’aide financière, Karim Yazgi lance un cri du cœur aux gouvernements pour qu’ils instaurent une réglementation à l'intention des petites entreprises, surtout s’ils veulent que les petites régions soient découvertes par les touristes pour faire rentrer de l’argent dans leurs coffres .

Cette réglementation atténuerait les prix exorbitants, comme sur le téléphone, l’électricité, les assurances, etc. Ils devraient réglementer ça pour nous permettre d’exister , plaide-t-il.

Le Bistro Cœur d’Artishow a ouvert ses portes il y a plus de dix ans, le 26 juin 2009. Karim Yazgi espère maintenant pouvoir rouvrir le 26 juin 2022, sous une nouvelle raison sociale.