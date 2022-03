Les satellites au service des premiers répondant durant les catastrophes

Mais les données brutes qui viennent de l’espace ne sont pas directement transférables et lisibles pour le commun des mortels. La Sécurité publique du Canada se tourne donc vers le Service de géomatique d’urgence (SGU) pour simplifier les données afin qu'elles puissent s'intégrer de façon transparente aux cartes utilisées pour planifier la lutte contre les sinistres.

Lorsqu’une demande est acheminée à cette équipe, une course contre la montre se met en branle. Chaque minute compte , affirme le directeur du Service de géomatique d’urgence SGU , Vincent Decker, qui dirige une équipe permanente de sept personnes à laquelle se greffent des renforts en cas de force majeure.

Les délais bureaucratiques varient entre 12 et 24 heures, puis les premières images peuvent être générées rapidement et un à deux fichiers s'ajoutent quotidiennement. Ça va dépendre de la position des satellites qui sont en orbite. Est-ce qu’ils peuvent nous aider? Est-ce que le timing est bon? explique M. Decker.

Le Service de géomatique d’urgence SGU compte sur les images radar prises par les trois satellites de la constellation RADARSAT, qui génère environ 95 % des données utilisées par Vincent Decker et son équipe. Les autres données proviennent de satellites de pays partenaires.

Lors des inondations de Fort McMurray, survenues au début de la pandémie, le Service de géomatique d’urgence SGU a aidé la Croix-Rouge et l’Alberta dans les opérations d’évacuation. Ses cartes d’inondation en temps quasi réel détaillant l’étendue, la gravité et la progression de l’eau facilitent les opérations des premiers répondants et leur planification. Les données sont d’ailleurs accessibles gratuitement en ligne.

Le polygone d'inondations produit par le SGU qui identifie avec des couleurs les zones inondées lors des inondations d'avril 2020 à Fort McMurray. Photo : Radio-Canada / Ministère des Ressources naturelles du Canada

Comment évacuer 14 000 personnes durant une pandémie? Quelles informations as-tu besoin d’avoir à portée de main? Il y a des groupes qui vont prendre nos polygones pour faire des analyses plus poussées pour voir, par exemple, demain, si le niveau de la rivière augmente de 10 centimètres, l’eau va aller où? Ça peut être un outil qui aide à la prédiction et l’anticipation des jours à venir , affirme Vincent Decker.

Le Service de géomatique d’urgence SGU se spécialise aussi dans le suivi des embâcles de rivières au printemps et des glissements de terrain potentiels, ainsi que dans la détection des dommages après une catastrophe naturelle comme des feux de forêt.

Mais, dans ce dernier cas, les satellites disponibles sont pour l’instant d’une aide limitée.

Des lacunes dans l’observation des feux de forêt

Certains satellites canadiens équipés de capteurs infrarouges permettent d’observer les feux de forêt, mais ils ne survolent pas le Canada en fin d’après-midi et en début de soirée, le moment où le brasier gagne en intensité.

Le problème avec les feux de forêt, c’est qu’il faut que l’information dérivée de l’image satellite soit dans les mains des gens sur le terrain quelques minutes après que l’image soit prise. Puis on n’est pas encore là. Les feux comme celui de Fort McMurray [en 2016] peuvent se déplacer jusqu’à 30 km/h. Une image prise de l’espace qui est relayée à la Terre et aux utilisateurs une heure plus tard, c’est trop tard , indique Vincent Decker.

La surveillance des feux doit actuellement être réalisée par avion, une solution dispendieuse qui oblige à concentrer les efforts sur les endroits critiques et qui dépend des conditions de vol.

Les flammes ont détruit 2579 résidences de Fort McMurray. Photo : Terry Reith/ICI Radio-Canada

Le feu de forêt à Fort McMurray en 2016 a coûté près de 9 milliards de dollars, faisant de cette catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire du pays. Le Canada dépense annuellement 1 milliard de dollars dans la lutte contre les feux de forêt.

En observant la situation depuis l’espace, les gestionnaires des équipes d’urgence vont pouvoir déterminer plus aisément les secteurs prioritaires et réagir plus rapidement.

Le gouvernement canadien mise donc sur le développement de nouveaux outils pour combler ce vide, ce qui pourrait se faire grâce à la mission GardeFeu (WildFireSat). C’est un satellite pour cartographier l’intensité des feux de forêt qui est en développement par le gouvernement fédéral en ce moment , explique Vincent Decker. Cette mission pourrait voir le jour en 2027.

La mission de la constellation RADARSAT ne fonctionne pas avec les feux de forêt. Les images radar ne permettent pas de voir un feu. Chaque application a son outil ultime, et [la mission GardeFeu], c’est ce qu’il faudrait pour les feux , indique M. Decker, précisant que les technologies qui utilisent des bandes infrarouges thermiques sont plus appropriées dans ce cas.

Plus sollicité à cause des changements climatiques

L’expertise du Service de géomatique d’urgence SGU est de plus en plus demandée avec la fréquence accrue des événements climatiques extrêmes qu’entraînent les changements climatiques.

Notre service est de plus en plus populaire, confirme le directeur du SGU, qui observe le Canada à partir de l’espace depuis près de deux décennies. Les temps ont changé. Il faut qu’on s’adapte. Ça fait longtemps que je fais ça et je sens la patente qui grandit en intensité et en fréquence .

Les autorités doivent donc compter sur des outils technologiques pour assurer une vigie du territoire lors des catastrophes, mais aussi pour accompagner les Canadiens dans leurs activités quotidiennes. Plus d’une soixantaine de programmes et services gouvernementaux comptent sur les données satellitaires d’observation de la Terre.

Ces données gratuites et accessibles en provenance de l’espace sont essentielles autant pour les navigateurs qui se fraient un chemin dans les eaux glacées canadiennes que pour les agriculteurs qui prévoient la rentabilité de leur récolte en fonction de la qualité des sols.

Ottawa a publié en janvier 2022 Ingénieux, Résilient, Prêt : Stratégie canadienne de l’observation de la Terre par satellite (Nouvelle fenêtre) afin de prévoir l’utilisation des données d’observation de la Terre à partir de l’espace pour les années à venir.

On prend le taureau par les cornes et on s’enligne pour les 15 prochaines années. C’est intéressant de mettre en place une stratégie qui nous permet d’avoir tous les outils à portée de main. Le Canada est tellement grand qu'on n’a pas le choix d’être organisé en utilisant les données d’observation de la Terre. On n’a juste pas le choix , affirme le directeur du Service de géomatique d’urgence SGU .

Les satellites de la constellation RADARSAT pourraient atteindre leur fin de vie utile en 2026, sept ans après leur mise en orbite.

Il va y avoir des centaines de nouveaux satellites durant les prochaines années, donc l’idée, c’est de développer des liens de collaboration entre le Canada et d’autres pays qui ont ces capteurs et avec les compagnies privées.

Les technologies évoluent rapidement et le Canada doit planifier à l’avance leur intégration.

La beauté de la coopération internationale

Lorsque les trois satellites canadiens regardent ailleurs, alors que le besoin d'une image d'un lieu précis s'impose, c'est là que les partenariats développés avec d’autres agences spatiales prennent toute leur importance.

On comble les vides des trois satellites de la mission de la Constellation RADARSAT avec d’autres capteurs qui peuvent être commerciaux, des images gratuites de l’Agence spatiale européenne, mais aussi avec la Charte internationale Espace et catastrophes majeures , explique le directeur du Service de géomatique d'urgence SGU .

Depuis sa signature au début des années 2000, la Charte a été activée plus de 750 fois et comprend plus de 17 agences spatiales à travers le monde. En cas de force majeure, les secteurs privé et public fournissent des images gratuitement.

Lors des inondations qui ont touché le sud du Québec et de l’Ontario en 2019 et en 2017, les agences spatiales du monde avaient les yeux rivés sur le Canada en raison de l’étendue de la catastrophe qui dépassait le rayon d’action des satellites canadiens.

L'équipe du Service de géomatique d'urgence. Au centre, portant une chemise mauve, Vincent Decker. Photo : Gracieuseté : Vincent Decker

C’était un immense territoire à couvrir et on n’avait pas assez de satellites pour faire un bon travail , indique le directeur du Service de géomatique d’urgence SGU , dont l’équipe agit comme chef d’orchestre lorsque les yeux du monde sont appelés en renfort.

« Il y avait plein de satellites internationaux qui étaient en train d’imager ces zones. C’est rare que le monde entier vous regarde en même temps. » — Une citation de Vincent Decker

En février 2022, la Charte a notamment été mobilisée pour un cyclone qui a frappé l’île de Madagascar, pour des inondations et des glissements de terrain au Brésil, ou encore pour des inondations en Équateur.

Le Service de géomatique d’urgence SGU est donc appelé à donner un coup de main aux secouristes du monde entier, comme lors de l’éruption du volcan La Soufrière sur l’île principale de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, dans les Caraïbes, en avril 2021.