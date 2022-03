D’autres restrictions pourraient être levées en C.-B.

La médecin en chef a également déclaré la semaine dernière que la Colombie-Britannique était en meilleure posture pour songer à lever certaines restrictions, et ce, avant le début des semaines de relâche scolaire.

Les indicateurs liés à la COVID-19 continuent de s'améliorer. La province rapportait entre autres mercredi 405 personnes hospitalisées, dont 58 aux soins intensifs.

Contrairement à d’autres provinces canadiennes, le masque doit encore être porté dans les endroits publics intérieurs en Colombie-Britannique et le passeport vaccinal doit encore être présenté à bon nombre d’endroits.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a aussi laissé savoir cette semaine qu'il donnerait plus de détails, jeudi, sur la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé.

Sans donner de détails sur les restrictions qui pourraient être levées dans la province, le ministre Dix a déclaré mercredi que le gouvernement suivra les recommandations de la Dre Bonnie Henry et prendra des décisions basées sur la science.

Des manifestations se sont tenues au poste frontalier à Surrey, dans le Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada / Benoit Ferradini

Les restrictions sanitaires ont fait l’objet de manifestations en Colombie-Britannique au mois de février, notamment dans les environs du poste frontalier Pacific Highway qui relie l'État de Washington à Surrey, en Colombie-Britannique.

Un convoi de camionneurs parti de la Colombie-Britannique auquel se sont joints des manifestants de partout au pays ont bloqué le centre-ville d’Ottawa pendant plusieurs semaines pour protester contre le passeport vaccinal et les restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

Pétition pour le port du masque

Le port du masque est obligatoire dans tous les transports en commun de la Colombie-Britannique, y compris les traversiers de BC ferries. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Un jeune Britanno-Colombien de 26 ans qui habite dans la région de Vancouver veut que la province maintienne l'obligation de port du masque dans les transports publics.

Daryl Dela Cruz a lancé une pétition en ligne qui a déjà plus de 1000 signatures. Il demande au ministre de la Santé Adrian Dix de conserver l’obligation de porter le masque dans les transports en commun au moins jusqu’à la fin de l’été 2022.

L’organisateur de la pétition souligne que d’autres provinces et États voisins, tels que l’Alberta et l’État de Washington, ont annulé le port du masque obligatoire, mais l’ont conservé dans les transports en commun et les taxis, car ceux-ci sont considérés des lieux à haut risque.

Cri du coeur d'infirmières

Des infirmières dans l'unité des soins COVID-19 à l'Hôpital Surrey Memorial. Photo : Radio-Canada

Alors que la province considère un allègement des mesures sanitaires et estime que la situation s’améliore dans la province, les infirmières, elles, tirent la sonnette d’alarme.

Le syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique déclare qu’il y a un toujours un manque de personnel important en soins intensifs.

Selon la vice-présidente du syndicat, Adriane Gear, la pression subie par ces travailleurs est « horrible » en ce moment, car les soins intensifs sont un secteur particulièrement touché à chaque vague de COVID-19.

La vice-présidente indique qu'il y avait déjà une pénurie d'infirmières avant la pandémie et que la crise a simplement empiré la situation.