5 dates à retenir pour la levée des restrictions sanitaires en Ontario

Dès maintenant : assouplissement des mesures d'isolement en cas de contact avec un cas positif

Si vous êtes en contact avec une personne atteinte par la COVID en dehors de votre foyer, l'isolement n'est plus obligatoire.

Si vous êtes cas contact avec un membre de votre foyer, l'isolement n’est pas requis si vous avez 18 ans et plus et avez reçu trois doses de vaccin, si vous avez moins de 18 ans et reçu deux doses ou si vous avez été infecté par la COVID-19 depuis moins de 90 jours.

14 mars : levée de la vaccination obligatoire dans les établissements de santé, les écoles et les garderies

Les hospitalisations continuent de baisser en Ontario. Photo : CBC/Evan Mitsui

La vaccination ne sera plus obligatoire pour les travailleurs des soins de longue durée. Les employeurs des autres secteurs n'auront plus à exiger que les travailleurs soient vaccinés ou régulièrement testés.

La province continuera à fournir des tests antigènes rapides et les employeurs qui le souhaitent pourront conserver leurs propres politiques de vaccination.

21 mars : fin de l'obligation du masque dans la plupart des lieux publics, y compris les écoles et les garderies

Le masque ne sera plus obligatoire dans les restaurants dès le 21 mars. Photo : CBC/Evan Mitsui

Les masques sont maintenus dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les établissements de soins de santé, les prisons, les refuges, les lieux d’hébergement collectif et les transports en commun.

Les mesures de lutte contre la pandémie comme le regroupement d'élèves par cohorte et le dépistage des symptômes dans les écoles se termineront, mais la ventilation et le signalement des absences seront maintenus.

Les entreprises ne seront plus soumises aux exigences de plans de sécurité et de dépistage de la COVID-19. La province continuera de faire parvenir des tests rapides et des équipements de protection individuelle aux écoles et aux entreprises.

28 mars : la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario arrive à échéance

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ne pourra plus utiliser cette loi pour imposer de nouvelles mesures de gestion de la pandémie. Photo : Radio-Canada

Les ordonnances restantes en vertu de la loi seront maintenues pendant encore un mois. Ensuite, la province ne pourra plus les renouveler.

27 avril : fin de l'ensemble des mesures de santé publique contre le COVID-19

Le masque ne sera plus obligatoire dans le transport en commun en Ontario à compter du 27 avril 2022. Photo : IVY Photos/Shutterstock

Les masques ne seront plus nécessaires dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les établissements de soins de santé, les prisons, les refuges, les lieux d’hébergement collectif et le transport en commun.

Tous les décrets d'urgence restants en vertu de la Loi de réouverture de l'Ontario arrivent à échéance.