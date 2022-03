Les niveaux de COVID-19 diminuent dans les eaux usées du nord-est ontarien

Le mois dernier, la Table consultative scientifique de l'Ontario a démontré que les niveaux de COVID-19 dans les données sur les eaux usées diminuaient régulièrement dans toutes les régions, à l'exception du Nord de l'Ontario.

Le Dr Peter Juni, directeur scientifique de la Table consultative scientifique de l'Ontario, a déclaré à l'époque qu'il ne savait pas pourquoi le nombre de cas restait élevé dans certaines parties du nord de la province.

Ce qui contribue, selon toute vraisemblance, c'est que la région a été atteinte tardivement par la vague Omicron et que les niveaux de contamination n’étaient pas élevés au départ , a-t-il mentionné en février.

Quand je regarde la courbe… vous voyez que votre courbe commence à monter plus tard que dans les autres parties de la province.

Gustavo Ybazeta est chercheur à l'Institut de recherches d’Horizon Santé-Nord.

Gustavo Ybazeta, chercheur à l'Institut de recherches d’Horizon Santé-Nord Photo : Radio-Canada

Il avance que dans le Nord-Est, le niveau de virus dans les eaux usées diminue.

« Il y a quelques municipalités pour lesquelles ce niveau monte. Kapuskasing est l'une d'entre elles, ça monte essentiellement. Et puis l'autre est Sault-Sainte-Marie, où ça semble monter aussi. » — Une citation de Gustavo Ybazeta, Institut de recherches d’Horizon Santé-Nord.

M. Ybazeta a précisé que les données de North Bay étaient sous haute surveillance.

Pour le moment, l’augmentation n’est que ponctuelle. Nous allons continuer à l’évaluer cette semaine pour voir quelle est la tendance. Nous avons besoin de plus d'un point de référence pour établir cette tendance et je pense qu'avec North Bay, nous observons peut-être une augmentation, mais nous aimerions avoir plus de données.

Il mentionne que les chercheurs attendaient plus d'échantillons, ajoutant que de nombreux éléments pouvaient avoir un impact sur les tests, notamment les niveaux de précipitation.

Nous tentons d'obtenir trois mesures, des mesures indépendantes de trois manières différentes , précise-t-il.

Et avec ça, nous allons établir la tendance aussi précisément que possible.

Actuellement, le Bureau de santé Porcupine signale sept cas dans la région de Kapuskasing.

En raison des changements dans la disponibilité des tests, découlant de l'augmentation des cas de COVID-19 liés à la variante Omicron, le nombre de cas dans nos rapports de données actuels sous-estime le nombre réel d'individus atteints de COVID-19 , communique le bureau de santé sur Facebook.

Les données doivent être interprétées avec prudence.

D’après les informations de Martha Dillman, de CBC News