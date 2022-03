Un trottoir plus sécuritaire pour les piétons et cyclistes sur le pont de Miramichi

Au Nouveau-Brunswick, les piétons qui traversent le pont Centenaire à Miramichi auront accès à un trottoir plus sécuritaire et séparé de la circulation routière. Cet ajout a été confirmé par la province, dans le cadre d’importants travaux de réfection à venir.

Le maire de Miramichi, Adam Lordon, se réjouit qu’une nouvelle traversée pour piétons fasse finalement partie du projet de rénovations du pont, construit en 1967.

Nous sommes très heureux de constater que nos efforts de sensibilisation ont porté leurs fruits , dit le maire.

Le projet est un partenariat entre les gouvernements provincial et fédéral et est évalué à 100 millions de dollars. Les travaux devraient débuter sous peu et se terminer en 2025.

Une photo du trottoir prévu, qui sera séparé de la circulation routière. Photo : Gracieuseté - Gouvernement du N.-B.

La ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green, avoue que la province avait considéré ne pas remplacer les trottoir existants pour faire plus de place sur la chaussée pour les automobilistes. Mais la communauté s’est fait entendre.

Vous avez une ville avec deux communautés séparées par un pont et les résidents utilisent les trottoirs qui sont en place sur le pont actuellement. Cela aurait été une contrainte importante pour la communauté si on les enlevait, donc nous avons travaillé en collaboration pour trouver une solution , dit-elle.

La province a publié cette semaine une vidéo qui montre les rénovations prévues du pont Centenaire.

On peut y voir le nouveau trottoir pour les piétons et les cyclistes, plus large, séparé de la chaussée où circulent les véhicules, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Selon l’ingénieur et consultant en transport actif et sentiers dans la communauté, Kevin Gallant, le nouveau trottoir sera plus sécuritaire pour les piétons, mais aussi pour les cyclistes, qui se font rares sur le pont.

Il espère que les cyclistes qui empruntent la Véloroute de la Péninsule acadienne se rendront maintenant dans la région de Miramichi.

La ministre Green précise que les travaux débuteront sous peu et qu’il sera nécessaire de fermer une voie à la circulation, occasionnellement, pour effectuer les travaux.

Les dates précises de la fermeture d’une voie à la circulation seront annoncées par la province. La ministre souligne que la durée des périodes de fermeture variera, certaines pouvant prendre jusqu’à trois mois.

Selon le ministère, environ 15 000 véhicules circulent sur le pont chaque jour.

