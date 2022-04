Prix de la nouvelle Radio-Canada 2022 : voici les 21 auteurs et autrices toujours en lice

Un processus d'évaluation rigoureux

Les textes sont évalués en deux étapes : dans un premier temps, un comité de sélection formé de lectrices et de lecteurs sélectionne les meilleures œuvres, et dans un second temps, les œuvres retenues sont soumises à un jury composé de trois personnalités littéraires.

Cette année, la présélection a été effectuée par Pierre-Marc Asselin, dont le premier recueil de nouvelles, Reliques profanes (Boréal), est paru en septembre 2021; Ariane Gélinas, qui, en plus d'avoir publié une soixante-dizaine de nouvelles, a publié huit ouvrages, parmi lesquels figure la trilogie Les villages assoupis (Marchand de feuilles), laquelle lui a valu les prix Arts Excellence, Jacques-Brossard et Aurora-Boréal; Marie-Josée Martin, autrice des romans Fils d'Ariane et Un jour, ils entendront mes silences (David) – pour lequel elle a remporté le Prix du livre d'Ottawa – et L’Ordre et la Doctrine (Prise de parole); et Maude Paquette, rédactrice et chef recherchiste de l'émission de radio Plus on est de fous, plus on lit! (ICI Première) pendant neuf ans.

Le jury du prix est, quant à lui, composé cette année de l'autrice et scénariste Marie-Sissi Labrèche, l'auteur et éditeur Isidore Guy Makaya et l'autrice Maryse Andraos.

Les prochaines étapes

Les noms des cinq finalistes seront annoncés le 21 avril, et celui de la gagnante ou du gagnant, le 28 avril. La liste préliminaire des auteurs et autrices de langue anglaise (CBC Short Story Prize  (Nouvelle fenêtre) ) a également été dévoilée et peut être consultée sur le site de CBC Books.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site de Radio-Canada.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles ou récits inédits soumis au concours.