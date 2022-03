Des élèves d’une école secondaire de Winnipeg aident un homme à fuir l’Ukraine

Karen Robb a repris contact avec son père biologique Gary Milani, il y a deux ans. Il est né au Canada, mais vit en Ukraine depuis de nombreuses années.

Au cours des premiers jours de l'invasion de l’Ukraine par la Russie, elle a reçu un message texte de Gary Milani qui lui demandait de l’aide pour quitter le pays.

Karen Robb entend, pour la première fois, la voix de Gary Milani par-dessus le bruit des bombardements.

J’ai passé deux heures au téléphone à apprendre à le connaître, entre des bruits de mitrailleuses et de bombes. C'était juste l'un des moments les plus surréalistes de ma vie.

Déterminée à aider son père biologique, elle se tourne vers son collègue, un enseignant de géographie de la 12e année, pour trouver des pistes de solutions.

La mission : guider Gary Milani vers une ville sécuritaire

Les élèves de l’enseignant en géographie sont rapidement passés à l'action.

Pour y arriver, ils utilisent Google Maps, des images satellites et les médias sociaux pour aiguiller Gary Milani.

Mardi dernier, Gary Milani prévoyait rejoindre sa fille et sa belle-mère, à pied, à la gare de Kiev pour prendre le train en direction de la Pologne.

Une élève d’origine ukrainienne, Inga Kseniia Tkachuk, a vu des messages en ukrainien sur les médias sociaux indiquant que le pont que Gary Milani comptait emprunter avait été détruit par une bombe.

Gary Milani est né au Canada, mais vit en Ukraine depuis de nombreuses années. Photo : Soumise par Karen Robb

Pendant ce temps, grâce à des images satellites, les élèves de la classe ont pu constater que les troupes russes seraient à l'endroit où Gary Milani et une autre de ses filles avaient prévu de se retrouver. Par conséquent, ce plan ne fonctionnerait pas.

C'était très triste et il n'était pas heureux , raconte l'un des élèves de la classe, Adil Hyat.

Le lendemain matin, Gary Milani a commencé à se rendre à la gare par ses propres moyens. Sa fille et sa belle-mère y étaient déjà allées de leur côté.

Mais la police l'a arrêté, disant que c'était trop dangereux.

Toutefois, il a pu trouver un taxi pour l'amener à la gare, au moment où cette zone était également bombardée.

C'est alors que Karen Robb et les étudiants ont perdu le contact avec lui sans savoir s'il était mort ou vivant.

Sentiment de soulagement

Une heure plus tard, ils retrouvent la communication et apprennent que Gary Milani avait réussi à monter dans le train et se dirigeait en toute sécurité vers sa destination.

Nous avons applaudi, crié, c'était incroyable , retrace Adil Hyat.

Je pense que nous nous sommes sentis personnellement impliqués dans cette affaire, c'était une chose très importante que nous avons faite , continue-t-il.

Pour Inga Kseniia Tkachuk née en Ukraine avant de venir vivre au Manitoba depuis de nombreuses années, cette mission était encore plus importante.

Observer la guerre de loin lui donne un sentiment d'impuissance, explique-t-elle.

J'ai l'impression d'avoir enfin fait quelque chose. Ces derniers jours, je me sens coupable et inutile parce que je ne suis pas là, je suis loin de la famille, loin des lignes de front, à des milliers de kilomètres en sécurité , ajoute-t-elle.

Mais être capable d'aider à sauver le père de Karen Robb m'a donné le sentiment d'avoir fait quelque chose et d’avoir contribué à ma communauté .

Pour sa part, Karen Robb est simplement heureuse de savoir que son père biologique est hors de danger.

Savoir qu'il est à Cracovie en sécurité en ce moment est un très bon sentiment.

Avec les informations de Janet Stewart