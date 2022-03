Un jeune de Brandon arrêté pour attaques informatiques et fabrication d’armes 3D

Un jeune de 18 ans a été arrêté par la police de Brandon pour avoir réalisé des attaques informatiques partout en Amérique du Nord et avoir fabriqué des armes avec une imprimante 3D dans son appartement.

L’enquête a démarré en avril dernier, lorsque la section du FBI à Los Angeles a contacté la police de Brandon concernant deux individus soupçonnés d’attaques informatiques, dont l’un d’eux vivait à Brandon.

Selon un communiqué de la police, les deux comparses visaient différents réseaux et systèmes informatiques au Canada et aux États-Unis, les rendaient inutilisables et proposaient aux victimes de les récupérer contre une rançon.

Après 11 mois d’enquête, les policiers de Brandon ont effectué une perquisition et arrêté un homme mardi dans la seconde plus grande ville du Manitoba.

Des pièces d’armement fabriquées avec une imprimante

Sur place, les agents de police ont découvert une imprimante 3D qui, selon eux, pourrait avoir été utilisée pour fabriquer une pièce pour une arme de poing.

Lors d’une seconde fouille, la police a trouvé une arme à feu qui semblait être fabriquée avec des pièces d'une imprimante 3D, d'autres pièces d'armes à feu, des chargeurs et diverses munitions.

L'imprimante 3D qui aurait servi à la fabrication des armes. Photo : Police de Brandon

Les enquêteurs pensent qu’en plus d’attaquer des systèmes informatiques, le jeune de 18 ans fabriquait des armes à feu Glock avec des chargeurs de grande capacité, ainsi que des munitions.

L’homme fait dorénavant face à plusieurs chefs d’accusation. Une femme qui vivait dans le même appartement a aussi été arrêtée.