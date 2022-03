COVID-19 : 20 morts, mais baisse des hospitalisations en Ontario

La province recense 742 hospitalisations jeudi, y compris 244 patients aux soins intensifs.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que pour 46 % de ces hospitalisations, la personne a été admise à l'hôpital à cause de la COVID-19. Les autres patients ont été diagnostiqués par la suite.

Aux soins intensifs, 79 % des patients infectés y ont été amenés à la suite de complications liées au coronavirus.

À titre de comparaison, il y avait 834 hospitalisations et 267 patients aux soins intensifs il y a une semaine.

Le gouvernement Ford a annoncé mercredi qu'il ne serait plus obligatoire de porter un masque à l'école et dans les lieux publics en Ontario à partir du 21 mars.

Il y a 2125 nouveaux cas confirmés de COVID-19 jeudi. Toutefois, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR, ce chiffre représente une sous-estimation des infections, admettent les autorités.

La santé publique déplore 20 décès de plus. Six de ces décès sont survenus il y a plus d'un mois et sont ajoutés au bilan à la suite du nettoyage de données.

Foyers pour aînés

Les centres de soins de longue durée rapportent 93 infections de plus, soit 59 cas supplémentaires touchant des résidents et 34 nouveaux cas parmi les employés.

Vaccination

Un peu plus de 14 700 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées mercredi, y compris plus 7200 doses de rappel.

Dépistage

Près de 14 700 tests de dépistage PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité de ces tests est de 11,2 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 1 119 564 cas de COVID-19 et 12 638 décès.