Le Québec de retour au Seafood Expo de Boston avec un nouvel outil de promotion

Le projet, financé par le Fonds canadien de stabilisation des produits de la mer, permettra aux acheteurs internationaux d’entrer en contact avec une entreprise québécoise de transformation des produits marins.

Un portail similaire qui fait la promotion en français et anglais des produits canadiens existe déjà, mais il ne regroupait que les provinces de l’Atlantique.

Le Québec n’en faisait pas partie, explique le directeur de GIMxport, Gino Cyr. Peu importe les foires commerciales, quand des acheteurs étrangers voulaient faire affaire avec le Canada, ils étaient dirigés vers ce portail-là et les produits du Québec n’étaient pas présents.

Une des raisons de ce déséquilibre, explique Gino Cyr, tenait au fait que les programmes pour financer ce genre de projet exigent souvent le regroupement de plus d’une région. C’était quelque chose qui était dénoncé depuis plusieurs années, commente M. Cyr. On a fait la démonstration que le Québec était désavantagé sur ce plan-là .

Kiosques des représentants du Québec à Boston. Photo : Photo offerte par Jean-René Boucher

GIMxport a finalement reçu une réponse positive à la mi-janvier, a indiqué M. Cyr lors de son entrevue à l'émission Bon Pied, bonne heure sur les ondes de Radio-Canada.

Un montant de 75 000 $ sera investi dans la création du portail, financé à 75 % par le gouvernement fédéral. Le reste de la facture sera payé par le fonds de réserve de GIMxport. Pour les entreprises, le service sera donc gratuit , souligne Gino Cyr. On ne voulait pas mettre un prix. L’objectif est de s’assurer d’avoir toutes les entreprises du Québec, d’avoir un bon référencement.

GIMxport travaille avec une entreprise des Îles pour sa conception et sa réalisation. Le portail devrait regrouper autour de 125 entreprises et sa mise en ligne du portail devrait se faire d’ici l’automne.

À Boston, Gimxport a réservé un kiosque pour faire la promotion de son futur portail, webdirectoryquebecseafoods.ca. Les acheteurs éventuels seront invités à s’inscrire à l’infolettre.

Une opération similaire aura lieu aussi en avril à la foire commerciale de Barcelone.

Une bonne année en perspective

Gino Cyr profitera aussi de la foire commerciale de Boston pour renouer avec les clients. En étant sur place, dans un endroit stratégique, ça nous permet de rencontrer l’ensemble de nos membres, nos clients, nos partenaires du secteur , fait-il valoir.

La saison s’annonce bonne tant pour le crabe des neiges que pour le homard.

Ce salon, post-pandémie permettra aux entreprises de transformation de la Gaspésie et des Îles de réajuster leur mise en marché, indique M. Cyr. Durant la COVID, les entreprises sont allées sur des marchés sûrs. Moins de manutention, le plus d’écoulement en gros volumes, ç’a été ça l’emphase et le marché a tout pris. Les inventaires sont assez bas.

Le crabe après la cuisson à l'usine Unipêche MDM de Paspébiac Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En contrepartie, les marchés de niche ont été laissés de côté. Gino Cyr donne l’exemple du crabe pour le marché japonais. Ça fait deux ans que ce genre de marché a été mis de côté , dit-il.

Même si plus de 80 % de leurs produits marins sont exportés vers les États-Unis, les Gaspésiens et les Madelinots se souviennent de la crise économique de 2008-2010 et de la chute des prix du homard, relève le directeur de GIMxport.

C'est pourquoi, selon Gino Cyr, les entreprises du Québec devraient profiter des rencontres de Boston pour renouer avec des marchés plus ciblés afin de diversifier leur clientèle.

Les industriels du secteur des pêches du Québec profiteront aussi du salon de Boston pour amasser des informations sur le marché international.

Déjà malmené par la pandémie, le marché l’est maintenant par la guerre en Ukraine et la montée de l’inflation en Amérique et en Europe.

La grande foire commerciale de produits marins en Amérique du Nord, le Seafood Expo North America se tiendra du 13 au 15 mars 2022.