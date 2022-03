Le Cégep de l’Outaouais souhaite l’ajout de 4 nouveaux programmes

Les demandes ont été formulées dans l’espoir de pouvoir offrir aux étudiants la possibilité d’obtenir un diplôme d’études collégiales en Technologie de radiodiagnostic, en Techniques de physiothérapie, en Techniques de gestion et d’intervention en loisir ainsi qu’en Techniques de travail social.

Les besoins de formation dans ces domaines d’études sont très élevés, a fait remarquer le directeur général du cégep, Steve Brabant, dans une entrevue accordée jeudi aux Matins d’ici. Chaque année, des centaines d’étudiants de l’Outaouais sont forcés de traverser la frontière pour suivre ces formations dans des collèges ontariens.

Steve Brabant, nouveau directeur général du Cégep de l'Outaouais Photo : Gracieuseté/Cégep de l'Outaouais

À défaut d'avoir les programmes qui répondent aux aspirations et aux ambitions professionnelles des jeunes de la région, ils se délocalisent et puis ne contribuent pas au développement économique et aux revenus publics de la région , a-t-il souligné.

« C’est un défi qui date depuis plusieurs années et qui a été exprimé à plusieurs reprises. Donc, c’est le temps, selon nous, de rattraper le retard en termes de programmation. » — Une citation de Steve Brabant, directeur général, Cégep de l’Outaouais

Les effets de cette pénurie se font aussi ressentir en dehors des murs du cégep, jusqu'au Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, souligne le directeur général.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS connaît une pénurie de main-d'œuvre pas depuis hier, mais depuis plusieurs années. Selon les derniers chiffres, on parle de plus de 63 % des postes qui sont vacants, difficiles et irremplaçables. La région ne dispose tout simplement pas de la main-d'œuvre nécessaire pour combler ces besoins-là , a expliqué Steve Brabant.

Ultimement, ça se répercute directement sur les services publics, c'est-à-dire les délais d’attente pour pouvoir bénéficier des services en imagerie médicale.

L’effet du nouvel hôpital

Steve Brabant a aussi prévenu que la construction d’un nouvel hôpital augmentera encore plus la pression envers les besoins de main-d'œuvre qualifiée dans la région au cours des prochaines années .

« Ça vient amplifier ce besoin-là [d'accélérer les formations] tant du côté du radiodiagnostic que de plusieurs programmes qu’on a déjà [comme] en soins infirmiers », a-t-il affirmé.

La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais, Josée Fillion, abonde dans le même sens.

Dans un communiqué de presse, elle a rappelé que l'ouverture du nouvel hôpital va entraîner une hausse importante des embauches. Nous aurons besoin d’une main-d’œuvre qualifiée capable d’œuvrer dans différents secteurs , a-t-elle prédit.

Même si des élections approchent à grands pas, le Cégep de l’Outaouais estime que la conjoncture est propice à l’obtention de ces nouveaux programmes.